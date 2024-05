ISPUNIO OBEĆANJE NA 34. ROĐENDAN POKOJNOG SINA JEDINCA! Slavoljub: Kada projure ovde prva deca, moja misija je završena

Završeni su grubi građevinski radovi na odmaralištu na planini Bešnjaji. U izgradnju je pola miliona evra uložio Kragujevčanin Slavoljub Milanović kako bi sačuvao sećanje na prerano preminulog sina jedinca Bogdana. Ostatak sredstava treba da obezbedi grad Kragujevac. Odmaralište bi trebalo da počne da radi sledeće godine.

Bogdan Milanović foto: Privatna arhiva

Na dan kada bi Bogdan napunio 34 godine, otac je ispunio obećanje. To ga i drži u životu, da sagradi dečje odmaralište i sačuva uspomenu na preminulog sina. On je bio blistav um, IT stručnjak, školovan u Americi. Žurio je da ostvari svoje snove, ali bolest je bila brža. Preminuo je u 28. godini.

- Ceo njegov neproživljeni život je ovde, ceo moj život je ovde, sve smo uložili u ovu zgradu, samo da sačuvamo njegovo ime. Sve što smo zaradili i prošlost i budućnost i srce i emocije, sve je ovde - kaže Slavoljub, Bogdanov otac, za RTS.

Slavoljub i Bogdan Milanović foto: Privatna arhiva

Utkano u građevinu od oko 2.000 kvadratnih metara, sa stotinak ležajeva, zatvorenim bazenom. Ima još planova Slavoljub Milanović, koji više od sedam meseci svakodnevno bdi nad budućom zaostavštinom za Bogdana. Da ostanu trag i sećanje.

Slavoljub Milanović foto: Printscreen

- Kada projure prva deca, moja misija je završena i ja sam završio moju priču. Ja samo za to živim - porucuje Slavoljub.

Buduće odmaralište udahnuće novi život Bešnjaji, vazdušnoj banji između Kragujevca i Jagodine, na kojoj se ukrštaju ruže vetrova. Nekada omiljeno odmaralište Kragujevčana, posle decenija propadanja, trebalo bi od naredne godine ponovo da ugosti mališane.

1 / 3 Foto: Printscreen

Na potezu je grad, koji će upravljati tim objektom.

- Obaveze grada su da privede objekat kraju u skladu sa ugovorom koji imamo potpisan i naravno da asfaltira put do same lokacije - dodaje Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić foto: Printscreen

Vrednost kompletnog projekta je iznad milion evra. Izgrađen iz ljubavi, ponos je Slavoljuba i grada Kragujevca. Nekim novim klincima na dar.

Kurir/RTS