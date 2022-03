DŽINOVIĆEVA ĆERKA GOLIŠAVA ISPRED OGLEDALA: Đina skinula brus, pa se snimala dok isprobava odeću, mreže GORE! (VIDEO)

Ćerka Harisa Džinovića, Đina Džinović glavna je tema na društvenim mrežama zbog svojih objava na društvenim mrežama.

Đina je ovog puta otišla korak napred, pa izbacila nikad izazovniji snimak na Instagram.

Naime, dok je isprobala haljinu koja je sama po sebi dovoljno već kratka, Džinovićeva je okrenula leđa, a onda su joj gola ramena bila u prvom planu. Mnogi su odmah komentarisali kako Đina na sebi nema brus.

foto: Printscreen/Instagram

"Uzmu mobilni u ruke i on ih vaspitava. Mobilni je glavna stvar u smislu edukacije. Evo, kod mene sedi u sobi i ne izađe po ceo dan da vidi šta mi radimo. Shvatam ja da stariji ljudi i roditelji nisu interesantni, to je bilo i kod nas. Jedva smo čekali da im vidimo leđa. Međutim, ima i drugih stvari, ne možeš 24 sata biti na telefonu, oči će ti ispasti i onda ta slikanja i postavljanje na Instagram i tako dalje. Ako je to glavna preokupacija, onda ja nisam pametan", ispričao je Haris jednom prilikom.

foto: Printscreen, Premijera - Vikend specijal

Kurir.rs/K.Đ.

