VOLEO JE ZVEZDU I PARTIZAN, BIO LEGENDA SRPSKE KOŠARKE: Njegova supruga je i danas mnogo ljuta na crno-bele! Zašto?

Ogroman je danas animozitet između pristalica Crvene zvezde i Partizana. To se posebno ogleda u košarci, koja je to pre nekoliko decenija slovila kao sport u kojem nije bilo toliko strasti kao u fudbalu.

foto: Dado đilas

Da je atmosfera stvarno zatrovana, svedoci smo poslednjih decenija. Nekada nije bilo tako. KK Crvena zvezda bila je dominantna pojavom košarke u Srbiji, a era KK Partizan krenula je sedamdesetih godina prošlog veka.

O tome, kako je stvaran danas moćni Partizan i ko je udario temelje košarkaškom klubu crno-belih boja u Beogradu, svedoči Zagorka Žeravica, supruga legendarnog srpskog trenera Ranka Žeravice, koji je preminuo 2015. godine.

- Mene zapravo boli to što je on napravio veliki Partizan. S njim su prošli plej-of i vratili se u Prvu ligu. Onda je Ranko doveo Praju (Dražen Dalipagić op.a.). Išli su u Mostar i na povratku je pričao da je video momka koji nenormalno skače, koji daje i ne daje koševe, ali skače. Ranko je rekao ja hoću njega i tako je Praja stigao u Partizan - otkrila je Zagorka Žeravica u razgovoru za magazin "Ekspres" i nastavila:

foto: Marina Lopičić

- Onda je doveo i Kiću (Dragan Kićanović op.a.), Dragan Todorić se 24 sata skrivao ovde kod nas u stanu jer mu je Zvezda bila za petama. Onda i Milenko Savović, čiji su roditelji bili zvezdaši, na kraju i Jadran Vujačić. Naša kuća bila je bunker za buduće igrače Partizana, Ranko je te godine udario temelj crno-belih.

Učinio je Ranko Žeravica mnogo i za košarkašku publiku Partizana, ali mu u klubu nisu oprostili jednu stvar.

- Do tada su košarku gledali prijatelji, rođaci i komšije da bi onda, odjednom, košarkaška dvorana na Novom Beogradu postala mala. Sa tribina se čulo i ono "Kića, Praja pobeda do kraja"... I na kraju taj isti Partizan zamerio je Ranku što je otišao u Zvezdu. I to su mu najviše zamerili isti oni koji su nešto kasnije u Partizan doveli Moku Slavnića, odnosno Laleta Lučića i da ne nabrajam neke druge prelaske.

foto: Saša Urošev

Zagorka Žeravica KK Partizan najviše zamera što u Novom Miloševu, u Muzeju Ranka Žeravice nedostaje deo koji se odnosi na njegov rad u redovima crno-belih.

- Molila sam ih da pošalju neke predmete i fotografije iz tog vremena za Muzej i Fondaciju Ranka Žeravice. Nisu se udostojili čak ni odgovora. Nisam razočarana nego tužna jer on je tom Partizanu u suštini dao najviše - rekla je Zagorka Žeravica.

Ranko Žeravica bio je trener Partizana u tri navrata (1971/1974), (1976/1978) te (1995/1996), dok je Crvenu zvezdu vodio od 1980. do 1986. godine. Pre toga, bio je selektor Jugoslavije, olimpijski i svetski šampion (1980. i 1970), osvajač srebrnih medalja na svim velikim takmičenjima... Uspešno je radio dugi niz godina u Španiji, najviše u Barseloni, Saragosi...

foto: FSM

Od klupskih trofeja Ranko Žeravica osvojio je evropski Kup Koraća (Partizan 1978) i dve nacionalne titule prvaka (Obras , Argentina 1976) i Partizan (1996). Član je FIBA Kuće slavnih od 2007. godine. Sahranjen je u Aleji velikana na beogradskom Novom groblju. Hala sportova u Novom Beogradu nosi njegovo ime od 2016. godine, a ulica u beogradskom naselju Rakovica od 2020. godine.

Kurir sport/Ekspres

