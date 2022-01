ĐINA JE SAMA IZABRALA SVOJ PUT! Haris Džinović progovorio o ćerki i njenom poslu: Napravićemo SUDAR ako se spojimo!

Pevač Haris Džinović proveo je Novu godinu u Budvi, pa se javio i izneo detalje.

On je istakao da je provod bio odličan kao i da je došao dva dana ranije, prenosi Premijera.

- Kako smo krenuli, ne znam šta će se dešavati! Koliko je lepo bilo ovde, ne znam kako je bilo na drugim lokacijama, ali ovde je bilo puno! Bilo je veselo, ljudima je značajno da li se peva do ponoći ili do dva sata ujutru, čovek ne voli da je limitiran, ne znam kako su se oni osećali - započinje Haris.

- Jedva se nešto čulo, izlauzili smo na neki ručak, mi smo ovde došli dva dana ranije. Nije to ono uobičajna novogodišnja atmosfera, ne veseli se narod kao pre, a nama je baš ta euforija uvek bila prisutna. Toga je falilo ovog puta, ove poslednje dve godine su bili takve kakve su bili, svašta nešto nam preti ova situacija. Ni ja se ne osećam dobro, zavisim od nekog drugog, ne volim kad lično ne mogu da rešim neki problem. Ima malo nelagodnosti, ružno je osećati se nemoćno - kaže Džinović.

- Vreme je fantastično, svako bi poželeo da je na ovakavom vremenu na Novu godinu. Idealno je vreme naravno i za tenis, može i to, ali sve ostalo ubije malo čoveku raspoloženje, niko ne voli da brine. Melina je takođe sa mnom, bila smo zajedno na dočeku i otprilike smo ušli sa istim željama, a to je da se ova pandemija završi. Ne može se ništa raditi kao pre. Deca nisu sa nama, oni su već dugo soleri, hteli su da budu sami sa svojim društvom, nema tu ničeg lošeg, što da ne, nek se deca druže - rekao je Haris.

Džinović otkriva i koja godina mu je omiljena.

- Sve ove godine koje sam radio, teško je proceniti koja mi je bila najbolja. Ali, evo, recimo, 1984. godina može ući u užu konkurenciju, tad je bila zimska Olimpijada u Sarajevu, to je bilo zaisto božanstveno, lepo je bilo živeti u tom periodu - otkriva pevač, pa kaže da poklone ne voli:

- Ja iskreno poklone ne volim, i to iz dva razloga: prvi razlog je što me ne čine nešto baš srećnim, a drugi razlog je obavezujući. Logično je, nema šta, moraš se u skladu sa tim ponašati. Ne znaimaju me pokloni, možda kad sam bio dete i momak, bilo mi je interesantno da dobijem neki poklon, ali sada mi to ne predstavlja neko zadovoljstvo - priznaje Džinović.

Pevač je uspeo da sačuva privatan život svoje dece od očiju javnosti, ali u poslednjih godinu dana se dosta piše o njegovoj ćerki, Đini.

- Sama je izabrala taj put, voli to da radi. Dobro joj ide... Ja se Đini ne mešam iz dva razloga: prvi, ona to radi dobro, a sa druge strane, što bih se ja mešao, naši životi su različiti u potpunosti, nemamo ista shvatanja, različiti aspekti, drugačije razmišljamo, napravićemo neki sudar ako se spojimo - zaključuje Haris u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

