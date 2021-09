NE PADA MI NA PAMET DA JE PRATIM I GLEDAM KAKO SE PUĆI I IZBACUJE ZADNJICU! Haris Džinović o ćerki Đini, evo šta mu SMETA!

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina, veoma je aktivna na društvenim mrežama gde ima veliki broj pratilaca.

Šta o tome misli, koliko podržava nove trendove mlađih generacija, otkrio je u veoma otvorenom razgovoru Haris Džinović, jedan od najboljih pevača narodne muzike u regionu. On je otkrio da li prati ćerku na društvenim mrežama i šta misli o rijaliti programima.

foto: ATA Images, Printscreen/Instagram

- Za ovo novo doba ja mogu reći da je glupo. Ove mlade generacije sve drugo rade, osim ono što bi trebalo. I danas su obaveze čoveka iste kao što su bile i prije 3.000 godina, da spava, jede i radi. A ovo danas meni sve liči na zabavu, to je valjda tako kad su ti roditelji pod glavom, možeš da radiš šta hoćeš, jer ti je sve ostalo, egzistencijalno osigurano. Ne bi njima pao TikTok na pamet da nemaju elementarnih stvari koje čine život. Trebali bi ustati ujutro u 5 sati pa da odrade smenu. Ja ovo danas ništa ne priznajem - iskren je Džinović.

Naročito ga, kako kaže, vređa to kada se kaže - pa to su nove generacije.

foto: Instagram, Damir Dervišagić

- Pa i ja sam bio nova generacija za nekoga, ali nisam iskakao iz šina. Bio sam u pravcu, u kolotečini. Za sve sam se izborio sam i to je bilo potpuno normalno. A sada, uzmu mobilni u ruke i on ih vaspitava. Mobilni je glavna stvar u smislu edukacije. Evo, kod mene sedi u sobi i ne izađe po ceo dan da vidi šta mi radimo. Shvatam ja da stariji ljudi i roditelji nisu interesantni, to je bilo i kod nas. Jedva smo čekali da im vidimo leđa. Međutim, ima i drugih stvari, ne možeš 24 sata biti na telefonu, oči će ti ispasti i onda ta slikanja i postavljanje na Instagram i tako dalje. Ako je to glavna preokupacija, onda ja nisam pametan - smatra muzički velikan.

A na pitanje prati li kćerku, odnosno njene profile, na društvenim mrežama, rekao je:

- Ne pratim i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vređa mi inteligenciju. Ili da gledam „Zadrugu“, „Parove“, ove rijaliti programe pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista - priznaje Džinović.

