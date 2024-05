NIKOLA ROKVIĆ DANAS STIŽE U EGINU! Evo ko ga čeka na krajnjoj lokaciji: Zvuk talasa, miris rastinja i tiho iščekivanje (FOTO)

Pevač Nikola Rokvić, posle 30 dana hoda, danas bi trebalo da stigne na odredište - u Eginu do manastira Svetog Nektarija Eginskog u Grčkoj, a na tom putu skuplja novac koji je namenjen za onkologijama u Srbiji.

Njega će u Egini će dočekati supruga Bojana Barović, s kojom je zajedno osnovao fondaciju "Porodica".

"Prelepa Egina, zvuk talasa, miris rastinja i tiho iščekivanje", napisala je Bojana.

Sakupio 31 milion dinara

Nikola Rokvić i njegova fondacija "Porodica" skupili su 31 milion dinara za pomoć onkologijama u Srbiji.

- Dragi narode, pomaže Bog. Nadam ste da ste svi dobro, evo nas nadomak Atine, bože zdravlja sutra bi trebalo da stignemo u luku Pirej i onda trajektom do Egine, i od mesta gde ćemo se iskrcati do manastira ima 7 kilometara i do Atine 50km, sutra bi trebalo uz Božju pomoć da pređemo 57 kilometara. Hvala Vam na podršci, hvala Vam na molitvama, hvala Vam na ljubavi, na veri. Ostanite još uz nas mislima da dođemo do cilja. Moram da Vam kažem da so na današnji dan prikupili 31 milion dinara, idemo još danas i sutra, jako, ovaj put za dečiju radost - naveo je on u svom videu.

Bonus video:

00:10 Nikola Rokvić po kiši na putu do Grčke