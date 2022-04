NISAM HTELA DA SPAVAM S NJIM, ZATO ME JE UPROPASTIO! Starleta ogorčena na HIRURGA zbog LOŠE OPERISANOG NOSA: Objavila PREPISKE!

Starleta Tamara Đurić pre nekoliko meseci operisla je nos u Turskoj kod jednog poznatog plastičnog hirurga, a sada je za Kurir otkrila da operacijom nije zadovoljna.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja dolazim isključivo kao pacijent i nije mi problem da platim novce, a u naturi mogu ove pevaljke. Rekla sam mu da popravi nos, koji mi nije uradio kako treba, ali pošto necu da idem da mi gleda nos nego da mi kaze kako planira da ga popravi. Nisam htela da spavam sa njim, zato me je upropastio. Ja uvek rado govorim o estetskim intervencijama i uvek rado dajem savete koje nekom mogu da pomognu. Samo, moja sugestija je da izbegavaju lekare koji ne znaju da rade svoj posao - rekla je Đurićeva za Kurir.

foto: Printscreen/Amidži šou

- Operaciju sam radila pre godinu dana, ali nos je trebao da dobije potpunu drugu formu da dobije za to vreme. Doktor je rekao da će dobiti nos tu formu koju je on u glavi svojoj napravio, ali ta forma nikad nije napravljena. Ja doktore gledam samo kao doktore i sve plaćam novcem, ne u naturi. Nemam vremena da na obične razgovore traćim vreme, da mi gleda nos po 100 puta, pitala sam ga ponovo da li može da popravim. Pitao me je da li mogu da te vidim, ja nemam šta da gledam sa doktorima, idem samo kao pacijent na pregled. Nema veze, popravićemo ga, neću više da ličim na Majkla Džeskona kako vi kažete. Volim, gotivim njegov lik i delo, a simbol lepote je možda po vašim kriterijumima. On jeste bio neki frik, ali i ja sam frik, to nam je zajedničko - objasnila je Tamara.

Tamara je na svom Instagram nalogu objavila prepisku sa lekarima iz klinike, gde dogovara sastanak sa lekarom.

1 / 2 Foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/LJ.S./S.M.

Bonus video:

00:56 Tamara Đurić slavi 1. rođendan ćerki Tamari