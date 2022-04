RUŽICA VELJKOVIĆ U JEKU SKANDALA OTKRILA DA JE TRUDNA: Marija Halas me UVLAČI u krug PROSTITUCIJE, drogira se, dečko je POKRIVA!

Bivša učesnica "Parova" Ružica Veljković u jeku skandala oko elitne prostitucije je otkrila da čeka drugo dete, a onda je odgovorila Mariji Halas.

Naime, iznesna Marija Halas označila je Ružicu Veljković kao jednu od VIP prostituki, a ona joj je sada odgovorila i istakla da je Marija pokušala da je uvuče u krug prostitucije.

foto: Printscreen/Parovi

- Mene optužuje Marija Halas da se prostituišem, a zapravo ona to radi. Družila sam se sa njom godinama i znala sam kako živi i čime se bavi. Nije mi to smetalo, ali nisam dozvoljavala da me uvuče u njen loš krug, jer imam dete i svoju porodicu i nikada se time ne bih bavila. Živim dobro, imam dobro situiranog muža i to mi nije potrebno. Marija Halas je pokušala da baci ljagu na moje ime jer je ljubomorna i ima prazan život i zbog droge koju često konzumira ne zna šta radi. Ja sam do prekjuče bila u Švajcarskoj i nisam nikako mogla biti sa njom u Makedoniji. Pritom trudna sam drugi put i ovaj stres ne prija. Ni meni ni bebi - kaže Ružica.

Ružica Veljković dodaje da već dugo nije u dobrim odnosima sa Marijom.

- Sa Marijom ne komuniciram godinu dana jer smo u svađi tako tako da nisam mogla ni da budem u Makedoniji sa njom. Marija ima dečka koji je pokriva u prostituciji. Daje joj savete pa sada baca ljagu na druge devojke, uključujuci i mene a zapravo samo sebe prikriva. Ona se čak i drogira. Bila je sa matorcima po splavovima.

foto: Damir Dervišagić

