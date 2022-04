BRUTALNI DEKOLTE ANDREANE ČEKIĆ: Stigla na žurku, pevala čak i CIPELE, a GRUDI samo što nisu ISPALE IZ KORSETA! (VIDEO)

Pevačica Andreana Čekić pojavila se na žurki rijalitija kao gost i ponela "brutalni" dekolte.

Andreana je skroz u crnom blistala, a svi su gledali u njeno bujno poprsje koje je ovaj put otkrila.

Andreana se na imanju u Šimanovcima našla na nekoliko sati kako bi priredila provod za pamćenje za zadrugare, u čemu je uspela budući da su oni sa njom uglas pevali sve njene hitove.

Pevačica je čak zapevala pesmu "Cipele" koju je nekad izvodila, ali je to sada njen kolega Emir Đulović presnimio sa Aleksandrom Bursać.

Podsetimo, pevačicu je tužio autor pesme zbog navodnog duga, a ona mu je jednom prilikom odgovorila.

"Moram reći da ta pesma nije moja, to pripada publici. Mene kada pitaju ja sve kažem. Konkretno, ta pesma je bila na Grandovom kanalu dok sam ja sa njima bila pod ugovorom, posle toga je skinuta, kanal je ugašen, ja sada imam novi kanal koji sam otvorila od nule i ta pesma tu ne postoji. Smatrala sam da će kompozitor i tekstopisac te pesme Saša Lazić da je prebaci na svoj kanal. On je zahtevao da mu dam novac od pregleda što ja nisam mogla da ostvarim jer ni ja nisam imala novac od pregleda. Ko je uzeo novac videćemo, na sudu će sve da izađe na videlo. Jako mi je žao što je Saša Lazić odlučio da postane takav čovek. Ja kada me zvao rekla sam mu da zove Popovića, jer kanal nije moj. Mene je tužio inače za duševni bol, on navodno nije mogao da jede i spava kada je pesma sa 10.000.000 pregleda skinuta sa Grandovog kanala. Nikome ništa ne dugujem, ja sam veliki džek, pomagala sam šakom i kapom, žao mi je što su ljudi nerealni", rekla je nedavno.

