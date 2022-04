BOSANAC SE NA PIJACI SAVETUJE ŠTA DA KAŽE CECI U ZG! Komšije harmonikaša ga skroz raskrinkale, NJOJ sve mora da raportira

U elitnom naselju u Beogradu živi Dragan Stojković Bosanac sa suprugom, a do pre nekoliko godina tu je živela i njihova ćerka Aleksandra Džidža.

- Džidža je bila luckasto devojče, stalno ju je Dragan nešto prozivao te kako priča, kako se oblači, što je stavila silikone... Govorio sam mu, pusti bre to dete da diše, to je mladost ti to ne razumeš. Mada nije se on istinski ljutio, sve to kroz šalu kaže, nikada i ne znaš načisto sa njima na čemu si. Da li to što ti prebaci misli ozbiljno ili se šali - kaže stariji komšija kojeg smo sreli u ulici. Da Bosanac živi kao sav normalan svet potvrdilo je više komšija, koje ga viđaju na pijaci.

- Vuče kolica i ide sa suprugom, nakupuju za čitavu sedmicu jer je njegova draga prava kuvarica. Već imaju prodavce koji im odvajaju voće i povrće, a popularni su i u mesari. Bosanac uvek dobije bolju šniclu od nas, kroz osmeh kaže Milena i dodaje:

- Ranije ljudi nisu toliko znali čime se bavi, ali kada je došao u Zvezda Granda njegova popularnost je porasla. Postao je popularan, pa ga ovde na pijaci često zapitkuju da li se stvarno svađa sa Cecom ili je to samo zbog gledanosti. Dešavalo se, kada nastane rusvaj između njih dvoje, da ga savetuju šta da kaže Ceci. Ima ovde i Cecinih fanova pa ga kritikuju kada pretera.

Susedi takođe otkrivaju da Bosanac ume da zapeva u dvorištu.

- On je čovek iz naroda i takav je kakavog ga vidite na televiziji. Ne krije da ne voli treš i ne stavlja nečiji izgled ispred muzikalnosti. Pitaju ga često komšinice za njihovu decu da li su muzikalna, pa ga teraju da čuje decu, to je tako neprijatno. A šta će čovek? Da ih otera, ne ide. Čujemo ga da pevuši u dvorištu. A kada slavi slavu, tu bude prava fešta. Sve oni sami pripremaju, kao pravi domaćini. Dolaze i poznati i nepoznati, ali više su to njihovi prijatelji van estrade. Njegova supruga je prava domaćica i ona drži sve konce porodice u rukama.

