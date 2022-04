NISU SMELI DA ME KRITIKUJU DOK MI JE JK BILA MENTOR: Anastasija Ićurup uzvratila na UVREDE, potkačila Bekutu, Bosanca i Džidžu!

Otkako se na sceni pojavila u crnom provokativnom kostimu, takmičarka u "Zvezdama Granda" Anastasija Ićurup privukla je veliku pažnju javnosti. Zbog kritika koje je zbog stajlinga dobila od Ane Bekute, Snežane Đurišić i Dragana Stojkovića Bosanca da izgleda vulgarno, ova dvadesetogodišnjakinja je napustila takmičenje, jer su, kako kaže, "prešli granicu" i ne da na sebe.

U razgovoru za Kurir, otkrila je kako se osećala dok su je stariji i iskusniji pevači kritikovali, te da je to nije previše povredilo.

- Nisam se osećala tužno, a pola komentara nisam čula od te euforije. Tek kada sam gledala emisiju sam shvatila šta su mi rekli. Nisam se uvredila, nego ne dozvoljavam da pređu neke moje granice, prag tolerancije i da me neko vređa. Pogotovo što su prošle godine scenski nastup i stajling bili mnogo bitni - počela je Anastasija za Kurir.

Na pitanje šta se to dogodilo, pa se na fizički izgled i kompletan scenski nastup ne polaže više toliko pažnje, imala je spreman odgovor.

- Dogodilo se to da je tu bila Jelena Karleuša, koja je bila moj mentor i niko nije smeo da kaže ništa. A ove god je malo drugačije. Ali tu su se pronašle tri osobe da komentarišu stajling da nije okej. Ali, stariji su ljudi - kaže ona i dodaje:

- I da sam u tom trenutku čula šta su mi rekli, ne bih odgovarala. Oni su tu sa razlogom. Poštujem i cenim žiri. Ali, ne mislim da su Ana, Snežana i Bosanac kompetentni da komentarišu moj stajling, jer prvo, oni imaju godina koliko moji baka i deka, drugo, da me kom Karleuša, Ana Nikolić ili bilo koja druga zvezda, okej, zapitala bih se da li treba nešto da promenim. Ali pošto su to ljudi koji su godište mojih babe i dede...

Ićurup nam je otkrila i da priprema pesmu i da uveliko planira šta i kako dalje, a u svemu joj pomaže menadžer Saša Đurić. Ne kaje se ni zbog čega i smatra da je već zvezda.

- Ja jesam zvezda i to za sebe stvarno mislim. Nisam uobražena, iako možda tako deluje na društvenim mrežama. Ali kada me ljudi upoznaju, kažu da sam brat. Samom pojavom, glasom, bojom glasa, time što na nastupima pravim haos, imam posebnu energiju sa publikom, to govori da sam zvezda. S druge strane, ja sam kulturna, normalna, tu sam za publiku, da se slikam, da popričam. Dokazala sam samim tim, i stasom i glasom da sam i da ću tek biti velika zvezda. Uveliko radim na novoj pesmi, očekujte velika iznenađenja - ponosno kaže mlada pevačica.

Otkrila je i ko ju je od članova žirija zvao i pružio podršku.

- S Marijom sam se čula, ona nije želela da odustanem. Ali me je podržala u odluci. Đorđe David me je javno podržao i poisao, dao vetar u leđa. Kao i Karleuša. Poručila mi je da se ne nerviram, da je to šoubiznis. Što se tiče ostalih koji su me kritikovali, nisu se javljali. Ana je valjda negde rekla da nije neka šteta što sam napustila takmičenje. Okej, i nije neka šteta, baš zato što je ona to prokomentarisala - kaže Ićurup.

Ipak, da bilo koga od članova žirija sretne nege, bila bi pristojna.

- Normalna sam i lepo vaspitana, ne vređam nikoga. Javila bih se. Oni se ne slažu s mojim stajlingom, ja se ne slažem s njihovim komentarima. Što se tiče Cece Ražnatović, čula sam da je rekla da joj je krivo što sam otišla, da me je pohvalila, zahvalna sam joj na tome.

Na pitanje kako komentariše to što se i Bosančeva ćerka Džidža Stojković često pojavljuje u provokativnim izdanjima, Anastasija je imala šta da odgovori.

- On je najmanje kompetentan da komentariše moj stajling, jer je u žiriju gde je njegova ćerka pevala razgolićena, pa je izbacila pesmu gde je još provokativnija. Moj stajling, to je više kostim, to je scvcena, ne restoran. I urađen je s ukusom. Drugo, ja to znam da iznesem, a to ne ume dosta njih na sceni. Opet bih se tako obukla, možda bih se više skinula. Ne vidim u tome ništa vulgarno i provokativno - kaže ona.

Pričalo se i da je Anastasija ta koja je Jeleni Karleuši prosledila objave Vanje Knežević na Instagramu, kada je diskvalifikovana iz "Zvezda Granda".

- Mi se poznajemo iz takmičenja, podržavale smo jedna drugu svaki put jer smo snimale zajedno. Ne bavim se cinkarenjem, prosleđivanjem storija i ostaklih gluposti. To može i onda da potvrdi.

S obzirom na to da dolazi iz male sredine, mesta Melenci, Anastasija kaže da je sugrađani podržavaju, ali da ima i onih ljubomornih.

- Podržavaju me, dosta njih, ali ima tu ljubomore uvek. Pa ono standardno, kako se obukla, ona će da bude zvezda.

Anastasija je otkrila i koje je estsetske korekcije radila na sebi.

- Radila sam korekciju usana i ništa sem toga. Iskreno, nemam sad neki kompleks, ali možda bih uradila grudi, ali možda - završava Anastasija.

