JADAN SI, PROSTAČKI JE DA PONIŽAVAŠ I OMALOVAŽAVAŠ KOLEGE! Bosanac i Viki u klinču u ZG: Cece se uplašio, pa udario na MENE

U "Zvezdama Granda" došlo je do žestokog sukoba između Violete Viki Miljković i Daragana Stojkovića Bosanca u "Zvezdama Granda".

Naime, kada je došao red na Bosanca da prokomentariše takmičare, na trenutak je zaćutao, a zatim očitao bukvicu Viki koja je prethodno upadala u reč kolegama pokušavajući da odbrani pevanje svog kandidata.

- Viki bi morala da se upristoji i da se ne bavi svojim prostaklucima tipa dobacivanja žiriju "Da li smo normalni ili nismo", to nije tvoje niti si određena ni po školskoj spremi da određuješ kakvi smo mi, jer ako se počnemo baviti takvim prostaklucima tvoji kandidati bi trebali tebe da pitaju da li si ti normalna da ih ovako spremiš tako da nemoj to više da ti se dešava jer ako ćemo se time baviti po svim osnovama ćemo udarati i nikome neće biti prijatno- odbrusio je Stojković, što je izrevoltiralo Miljkovićevu.

- Prvo prst da spustiš kad sa mnom razgovaraš! Niti si mi otac, niti si mi muž, niti si mi kum, prvo taj prst da zaboraviš. I tvoje te prostačke, vaspitne tamo u svojoj kući rešavaj- stavila mu je do znanja.

Kada je napokon, Bosanac dobio prostora da nastavi da komentariše kandidate, Viki je odlučila da pokaže šta je pravi prostakluk rekavši mu: "Ne s**ri".

Popović je zaključio da su oni prostački žiri koji je najbolji na svetu, a zatim apelovao da se ova svađa zaustavi.

Dragan i Ana su imali slično mišljenje o kandidatima, a prednost su dali Aleksandri.

Na kraju Viki je odlučila da održi podužu lekciju Bosancu, tražeći od Bekute da se ne meša.

- Mislim da je prostački non stop svoje kolege sa kojima godinama sediš, da ih ponižavaš, pljuješ i omalovažavaš pa čak i u svrhe šou programa treba da postoji mera i granica. Jadan je onaj ko druge unizi da bi sebe uzdigao. Ako možeš bori se svojim oružijem. Najčešće sam tu ja, onda i Mili pa je jedno vreme počeo Cecu pa se uplašio pa se povukao, a kada bi izneo svoje iskreno mišljenje padale bi glave. Nema veze, on smatra da sam ja najslabija karikai da je najlakše obrusiti se izvređati sav moj rad- obrazlagala je ona, a Saša Popović je uzeo jastuk i krenuo da prilegne, međutim to nije sprečilo Violetu da mu se pridruži i nastavi započeto, a Ceca i Snežana su je bodrile.

