K*RVA JE SVAKA ŽENA KOJA VARA MUŽA Jovana Jeremić o AFERI Marije Veljković i Uroša Ćertića: Glumila je časnu ženu, a imala ŠVALERA

Voditeljka Jovana Jeremić poznata je kao neko ko nema dlake na jeziku, a sada se oglasila za Kurir i prokomentarisala navode da je Marija Veljković varala muža sa Urošem Ćertićem.

"Ja sam Jovana Jeremić, ja ne varam, ja se razvodim kad ne volim! Ja imam legitimitet da pričam o tome, ceo život sam posvetila istini i pravdi. Kad nekog ne voliš, razvedi se kao žena, to je poruka i za nju, jer žena koja to uradi mužu je kurva i kraj priče", rekla je Jovana i dodala:

"Sve se sazna uvek, mnogo je poštenije biti časno razvedena žena, nego biti kurva koja vara muža, kraj! Nebitno sa kim je varala, ona je kurva ako je varala muža u braku. Nije se razvala, glumila je časnu ženu, a imala je i švalera i muža. Može to da bude Marija Veljković ili bilo koja druga. Ja ne znam ni ko je ona, dva puta sam je srela negde. Ja sam navikla na autorke, ona je žena koja nema neku ličnost na televiziji, ona je tehničko lice" rekla je Jovana.

Podsetimo, Marija se nedavno razvela nakon više od deceniju braka sa Milanom Milovanovićem sa kojim ima troje dece. Voditeljka je ranije otvoreno govorila o krahu braka.

- Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno - ispričala je voditeljka tada ističući da njihovom odnosu nije presudila treća osoba.

Uroš je za medije potvrdio vezu.

- Prestanite da me više uznemiravate i poručite i njenom bivšem mužu i njenom advokatu, da je*ao sam nju, a je*aću i njega kad je mogao pored takve žene da spava dve godine, a da nemaju ništa. Samo da mu pojasnim nešto da se ne uzbudi previše, kad mislim da ću da ga je*em ne mislim na se*s i fizički obračun, nego da ću otići na neku nacionalnu televiziju i otkriti šta je sin njegovog brata uradio, a on ništa nije preduzeo povodom toga, ne bude li konačno izvadio moje ime iz usta i prestao da po društvenim mrežama maltretira Mariju i mene. Toliko, doviđenja - izjavio je Uroš vidno besan.

