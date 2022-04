MARIJA VELJKOVIĆ OGLASILA SE NAKON ŠTO JE PUKLA BRUKA DA JE VARALA MUŽA: Evo šta kaže voditeljka o AFERI sa Ćertićem!

Voditeljka Slagalice, Marija Veljković oglasila se nakon navoda da se razvela od Milana Milovanovića zbog kaskadera Uroša Ćertića.

Naime, mediji navode da se Marija razvela zbog navodne afere sa kaskaderom koja je navodno trajala godinu dana pre njenog razvoda.

Ovim povodom Marija se javila i bila šokirana kada su joj prepričali navode u medijima, piše Telegraf.

- Molim?! Šta je to? Nemam komentar, stvarno ste me sada šokirali - rekla je voditeljka.

Podsetimo, Marija se nedavno razvela nakon više od deceniju braka sa Milanom Milovanovićem sa kojim ima troje dece. Voditeljka je ranije otvoreno govorila o krahu braka.

- Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno - ispričala je voditeljka tada ističući da njihovom odnosu nije presudila treća osoba.

foto: Printscreen/Instagram

- Ne mora da bude tako. Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj. Kada ste s nekim jako dugo, a sve više osećate da nije kao pre, takve odluke se same nametnu - rekla je Marija ranije.

Podsetimo, Uroš je za medije potvrdio vezu.

- Prestanite da me više uznemiravate i poručite i njenom bivšem mužu i njenom advokatu, da je*ao sam nju, a je*aću i njega kad je mogao pored takve žene da spava dve godine, a da nemaju ništa. Samo da mu pojasnim nešto da se ne uzbudi previše, kad mislim da ću da ga je*em ne mislim na se*s i fizički obračun, nego da ću otići na neku nacionalnu televiziju i otkriti šta je sin njegovog brata uradio, a on ništa nije preduzeo povodom toga, ne bude li konačno izvadio moje ime iz usta i prestao da po društvenim mrežama maltretira Mariju i mene. Toliko, doviđenja - izjavio je Uroš vidno besan.

foto: Printscreen Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Telegraf

