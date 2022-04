ŠVALERISALA SE SA KOMŠIJOM KASKADEROM! Uroš Ćertić ŠOKIRAO: Optužio voditeljkinog supruga da je RASKRINKAO njihovu AFERU?!

Bivši rijaliti učesnik i kaskader Uroš Ćertić ponovo se oglasio se za medije nakon navoda da se voditeljka Slagalice, Marija Veljković, navodno zbog njega razvela od Milana Milovanovića.

Posle dvosmislene izjave Uroš je dobio pitanje da li ima neke dokaze da je imao navodnu aferu sa Marijom ili ne, na šta je kaskader za Telegraf.rs odgovorio:

- Na svakom članku o njenom razvodu i iseljenju iz kuće, on ili njegovi prijatelji, sigurno ne moji, ostavljali su komentare pod lažnim imenima da se "švalerisala sa komšijom kaskaderom". Pogledajte, pa ćete videti.

Nakon konstatacije da svako može da napiše komentar, aludirajući da je to mogao da komentariše i on, Ćertić se pokajao, pa je obrisao prethodnu poruku, piše Telegraf.

Podsetimo, voditeljka je bila šokirana kada je čula da mediji pišu da se razvela zbog Ćertića.

- Molim?! Šta je to? Nemam komentar, stvarno ste me sada šokirali... - rekla je voditeljka.

Inače, Marija se nedavno razvela nakon više od deceniju braka sa Milanom Milovanovićem, sa kojim ima troje dece. Voditeljka je ranije otvoreno govorila o krahu braka.

- Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor - rekla je Marija ranije.

Podsetimo, Ćetić je za Kurir rekao:

"Zvala me je Marija jutros i rekao sam joj da zelim da me novinari ostave na miru zbog njenog razvoda i rekao sve najbolje, zbogom", rekao nam je kratko Uroš, a onda spomenuo Marijinog bivšeg muža Milana Milovanovića:

"Nije hteo majci troje dece da prepusti krov nad glavom, a ne ona da se iseli", rekao je Uroš, a na pitanje da nam otkrije šta mu je voditeljka rekla kada ga je pozvala:

"Ne mogu, izvini. Želim da mediji ostave jednu posvećenu i dobru majku troje dece", zaključio je on za Kurir.

