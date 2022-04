NAKON RAZVODA VODITELJKA SLAGALICE SA TROJE DECE PREŠLA U JEDNOSOBAN STAN! Marija Veljković mužu prepustila PENTHAUS, živi ovde!

Voditeljka kviza "Slagalica", Marija Veljković, dospela je u žižu interesovanja otkad se u medijima pojavila informacija da se razvela zbog navodne afere sa kaskaderom i rijaliti učesnikom, Urošem Ćertićem.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Ekipa emisije "Paparaco lov" uhvatila je voditeljku na beogradskom aerodromu, nakon njenog razvoda. Prema njihovim rečima, ona je tada sletela iz Turske sa najstarijom ćerkom, a sa sobom su vukle 4 kofera, pa se pretpostavlja da su obavile i šoping.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Bivši suprug voditeljke je Milan Milovanović, a sa njim iz braka ima dve ćerke i jednog sina. Pričalo se da se ljubav ugasila i da šanse za pomirenje nema, te je voditeljka napustila stan u kom je živela sa suprugom i vratila se u svoj stan u beogradskom naselju Medaković, gde sada živi sa decom i psom.

foto: Printscreen Paparaco Lov

- Kad se udate, mislite da je to do kraja života. Nema druge opcije. No, život nas uči raznim lekcijama. Zapravo, mi smo rastavljeni, a sam razvod je u toku. Papir nije važan, već činjenica da deca i ja imamo novi životni prostor. Mada rastavljeni, mi smo mama i tata i to ćemo biti do kraja života. Roditelji smo već deceniju, a to nije malo. Njih troje su veliki, pametni i razumni, imaju svoje vreme i s tatom i s mamom, vole i mamu i tatu. To je jedino bitno - rekla je voditeljka nedavno za Hello.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Podsetimo, u medijima je kao bomba odjeknula vest o navodnoj aferi voditeljke i kaskadera. Ćertić je za Kurir prokomentarisao njenu selidbu:

"Nije hteo majci troje dece da prepusti krov nad glavom, a ne ona da se iseli", rekao je Uroš za Kurir.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

02:13 Novinarka i voditeljka Dea Đurđević gošća je Sceniranja