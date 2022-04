MIKI ĐURIČIĆ SLOMLJEN NA VASKRS! Evo šta je spremila njegova ŽENA u Kupinovu za praznike, a NJEMU je samo jedno na pameti

Aktuelni zadrugari Miki Đuričić, kao i ljubavni par Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević, proslavljaju najveći hrišćanski praznik daleko od svojih najmilijih. Kako priča izvor blizak pčelaru iz Kupinova, zadrugar nikada slomljenije nije delovao u rijalitiju.

- Mikiju je krivo što će Vaskrs proslaviti bez žene. Vidi se da pati za njima i da mu nije prijatno što je bez njih. Navikao je da slobodno vreme provodi sa porodicom, naročito za praznike. Po prvi put emotivno vezao za svoju izabranicu i logično je da mu ona, pred deteta, najviše nedostaje. Miki se nada da će uskoro dobiti video poziv sa ćerkom i ženom što bi ga posebno obradovalo, ali još nije poznato da li će mu tu želju produkcija ispuniti, jer ne bi bilo fer prema ostalim zadrugarima da on ima povlastice - priča izvor blizak Mikiju.

- Njegova žena kod kuće sve sprema za Vakrs pozvaće njegovog oca da dođe na svečani ručak tokom praznika, ali nažalost i ona pati što Miki neće biti sa njom i ćerkicom u domu. Nije joj svejedno što dragog mora da gleda preko TV ekrana, ali je isto tako svesna da će njegovo učešće u rijalitiju “Zadruga“ porodici doneti veliku svotu novca ou koje će moći dobro da se živi u narednom periodu.

Sa druge strane, Dejan Dragojević po prvi put priželjkuje da vreme provede sa porodicom sa kojom nije bio u dobrim odnosima poslednjih pet godina.

- Dejan konačno ovog Vaskrsa ima želju da bude sa porodicom. Prethodno je praznike slavio sa porodicom Dalile Dragojević, dok je sada setan što nije sa svojima. Nakon “Zadruge“ će sigurno doći do njihovog pomirenja - ističe dobro obavešten izvor blizak porodici Dragojević koji napominje da Dejanovi roditelji jedva čekaju da upoznaju Aleksandru.

- Ako se dogodi da Dejan do završetka rijalitija bude sa Aleksandrom, njegovi roditelji su sigurni u to da žele da je upoznaju i a njom provode vreme. Nakon Dalile bi prihvatili svaku devojku koja je iole normalna. Goran i Biljana pate što njihove dete nije tu za najveći hrišćanski praznik, ali su svesni da je preživeo i gore stvari u rijalitiju i da oni napolju ne meju da kukaju. Najbitnije im je da se na kraju pomire sa njim i da se vrati porodici. Žele da sve bude kao pre i da se to pre sve vrati u normalu - zaključuje izvor.

