SVE JE RUŽNA PROŠLOST! Luna Đogani i Anabela priznale u čemu su GREŠILE, pa Atijasova progovorila o zetu Marku i Gagiju Đoganiju!

Foto: Printscreen/Magazin In

Luna Đogani i njena majka pevačica Anabela Atijas zajedno su se pojavile u emisiji gde su "otvorile dušu" o privatnom životu.

Anabela je tom prilikom priznala i kako se slaže sa zetom.

- Da li ima neka lekcija i ispit kada je reč o samopoštovanju na kome ste pale? - upitala je voditeljka.

- Moram da kežem da često u životu nisam poštovala sebe, ali isto tako mislim da... Moram da kažem... Jer ona (Anabela) nije poštovala sebe. Uvek je potcenjivala sebe, umanjivala je svoju vrednost, nije svesna kakva je osoba i koliko vredi. Večito smo bile osobe koje spuštaju glavu i povlače se, kao da nismo zaslužile, svi su drugi bolji, ja moram tako... Bolje i to nego da sam sama, e to je greška. Ona je tu grešku pravila, a kasnije i ja - priča Luna Đogani.

foto: Printscreen/Magazin In

- Nikad nije kasno i uvek imaš vremena da to promeniš. Da radiš na sebi, postaneš bolji, shvatiš koliko vrediš i da se to samopoštovanje desi. Nju danas gledam drugačije, i sebe. Zaista sam neko ko poštuje sebe, znam koliko vredim, srećna sam i sve što sam želela sam ostvarila - zaključila je Luna u emisiji "Magazin IN".

Anabela se potom osvrnula na Lunino majčinstvo, pa otkrila kako joj se prvenica snašla u najvažnijoj životnoj ulozi.

- Jako je posvećena. Imam 3 ćerke, znam šta znači zahtevno dete. Bekica je baš zahtevna, hiperaktivna i traži pažnju 24 sata, punu brigu i negu. Treba snage za nju, znam razliku između mirnog i nestašnog deteta - kaže Anabela.

foto: Printscreen

Na pitanje voditeljke da li deda Gagi Đogani pomaže oko unuke Mije, Anabela i Luna odgovaraju ovako:

- Ima Mia i dedu i baku - priča Anabela.

- Deda dođe, on je najjači. Dođe da je pričuva, da mi pomogne, pa posle sat vremena kaže: 'Joj kičma me boli, čeka me pas kod kuće, moram da ga nahranim' - priča Luna kroz smeh.

Anabela Atijas otkrila je kako se slaže sa zetom Markom Miljkovićem. Poznato je da su Anabela i Marko imali burne sukobe svojevremeno u Zadruzi.

- To je ružna proslost, tu lekciju smo naučili, prošli tako da nemam šta da mu zamerim, mogu da ga pohvalim, sve je onako kako pravi muškarac drži pod kontrolom. Kod njega je upravo ta iskrenost možda najveći problem i bila kada sam ja u pitanju, u smislu trebalo je da prihvatim da je neko surovo iskren. Tada su bili u vezi, sada su u braku, veliko poštovanje prema toj instituciji - priznala je Anabela, a Luna je ove reči potvrdila.

foto: Printscreen/Magazin In

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:15 Anastasija Raznatović položila vozački, a vozi električni trotinet