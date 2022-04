SRČKA OD HRANE I MASTI, TATA PEČE JARE: Barbara Bobak i Darko Lazić slave Vaskrs u Futogu, a pevačica od jednog pravila NE ODSTUPA

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik.

Pevačica Barbara Bobak ispričala je kako je to izgledalo kada je bila mala, otkrila kako praznik izgleda ove godine s obzirom da ga dočekuje sa svojim emotivnim partnerom pevačem Darkom Lazićem.

Kako je izgledao Vaskrs kada si bila mala, a kako izgleda sada?

- Kada sam bila mala roditelji su uvek pravili neke “zvrčke” i za božićne i za uskršnje praznike. Na primer, svake godine su me zezali kako nisam bila dobra i onda mi umesto poklona ostave zečije fekalije da ne budem prosta i onda kad ja proživim blaži srčani onda mi izvuku skrivene poklone. Uvek su se trudili da mi ispunjavaju dečije hirove, a ja sam uvek želela neke igračke na točkove tipa skejtove, trotinete rolere... Veče pred Vaskrs bi išla sa dedom da beremo detelinu i onda pravimo gnezdo za poklone u predsoblju. Dan bi započeo tako što brat i ja otvorimo naše poklone, onda bi se išlo kod babe i dede gde su nas isto čekali pokloni u gnezdima i svi zajedno bi posle toga jeli, dolazilo je jos rodbine, sve je bilo slatko i mnogo dobro se jelo, uvek neko pečenje.

Da li voliš prazničnu euforiju, da li poštujete običaj da na veliki petak farbate jaja, koja boja ti je omiljena?

- Naravno da volim, a pogotovo vaskršnju jer sam letnje dete i najomiljenije godišnje doba mi je upravo to kasno proleće kad je Vaskrs, kad cvetaju lipe i kad je sve zeleno, a nije prevruće. Farbanje jaja mi je malo trauma jer me je majka uvek plašila kako je to mnogo opasno da se približavam, da ću se opeći, da će sirće da me pojede, ali najviše sam volela one jarke boje tipa tamno plava, ljubicčasta, i dan danas se otimam za jaja sa nalepnicom.

Da li ćete ti i Darko sami proslaviti Vaskrs sami ili ćete posetiti roditelje?

- Darkova majka nije tu, proslavićemo kod mojih u Futogu, a radimo oboje veče pre, i to ni jedno u Srbiji, ja sam u Ugljeviku u diskoteci, a on je negde u Austriji koliko se sećam, tako da ćemo valjda uspeti da ustanemo u neko dogledno vreme. Za praznik nikad ne radim, ni za Božić ni za Vaskrs, to su dva dana kad nema para za koje bih radila. Zbog svog posla propustila sam gomilu bitnih dogadjaja u svom i životima svojih prijatelja, poput svadbi, rođendana. Vaskrs i Božić su nešto što ne propuštam zbog posla. Ali rekoh, radim veče pre, tako se namestilo.

Kako izgleda trpeza na dan Vaskrsa i koja hrana je obavezna na stolu?

- Trpeza je kod nas široka, porodično smo gurmani tako da će biti pre svega po vojvođanski: supe, sosa, mesa, pa posle toga pečenje, raznorazne salate, krompir u pavlaci… Ma srčka od hrane i masti… I ove godine će biti dosta veća trpeza jer će nam biti tu i moj bend, tata peče jare, ali peče to jutro, da bi jeli vruće jer volimo.

