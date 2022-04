MENI JE TO NAČIN ŽIVOTA: Ceca Ražnatović posle pričešća otkrila kako pronalazi duševni MIR!

Popularna pevačica Svetlana Ceca Ražnatović svake godine dolazi na pričest u Hram Svetog Save uoči Vaskrsa, a tako je bilo i ove godine.

Među okupljenim građanima u 00.00 časova mogao se primetiti i veliki broj javnih ličnosti koje su došle da prime svetu tajnu. Ceca je, naime, u Hram pristigla sa sestrom Lidijom, njenom decom, saradnikom Damirom Handanovićem i kumom Tašketom.

- Dosta članova moje porodice posti i mi to radimo punih 11 godina, meni je to način života. To mi pričinjava ogroman duševni mir. Lepo je kad kao narod držimo do tradicije i verskih običaja. Poštujem svoje, poštujem i tuđe, to je potpuno normalna raspodela - rekla je Svetlana u emisiji "Ekskluzivno" na Pinku.

Ceca je 24 sata nakon vaskršnje liturgije nastupala u Paraćinu, a priprema se i za letnju turneju.

- Ručam sa porodicom i nastupam u Paraćinu, a sada kreće spremanje za letnju turneju - dodala je Ceca.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:03 Maja Berović pokazala stomak nakon porođaja