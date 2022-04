U KUĆI RAŽNATOVIĆA ZNA SE KO FARBA JAJA I PRAVI BOGATU TRPEZU: Ceca priznala da to nije ona, a ovako je slavila VASKRS u Žitorađi

DO DETALJA

Pevačica Ceca Ražnatović dotakla se svog detinjstva i prisetila kako je proslavljala Vaskrs kao mala u rodnom selu Žitorađa.

Pevačica je istakla da ima najlepše uspomene kada je reč o njenom odrastanju.

- Najlepša moguća sećanja, uvek su za te praznike bili glavni akteri baba i deda. Oni bi uvek organizovali da deci bude što zabavnije i interesantnije, i to me uvek vrati u detinjstvo na najlepši mogući način, zaista. Na moje rodno mesto, na odrastanje... Sve što mogu da kažem za moje detinjstvo jeste da je to bilo jedno zdravo, srećno, veselo i bezbrižno detinjstvo. Doživela sam staru Jugoslaviju, sećam je se, zaista jedno bezbrižno detinjstvo - kaže Ceca u "Premijeri", pa dodaje da se često takmičila sa sestrom Lidijom u kucanju jajima:

foto: Printscreen/Premijera

- Kako da ne! Ja se i dan-danas ljutim kad izgubim! Ne volim da gubim, uvek kad su te neke igrice u pitanju, baš smo recimo prošlog leta igrali "Ne ljuti se čoveče", Anastasija, moja sestra, zet i ja, sedimo na terasi, naravno, ja nikako da dobijem "šesticu" i naljutim se na sve njih i neću da pričam s njima, ne igram se više... Ne vredi, džaba, ali sad kad pričamo o detinjstvu, uvek sam bila borac, nisam volela da gubim, ali sam uvek znala da čestitam. Treba znati ostati i veliki u porazu. Ni Anastasija ni Veljko ne vole da gube, uvek se poubijaju, to je strašno - smeje se Ražnatovićeva.

foto: Printscreen/Premijera

- Jako rano sam ušla u estradne vode, prvo na tom lokalnom nivou, mnogo se o tome i pričalo i pisalo. Ne pamtim da sam nastupala za Vaskrs, uvek su bila neka porodična okupljanja u mom domu i veselja - priča pevačica.

- Ne sećam se koju tehniku sam koristila kao mala za farbanja, ali pravo da vam kažem, u mojoj kući ja ne farbam jaja! Ima ko to radi, moja snajka, zet, sestra je zadužena za bogatu trpezu kad god nešto slavimo i organizujemo, ona je glavna u svemu tome, ja sam tu samo da "iščekiram", priđem stolu i degustiram - zaključuje Ceca u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ.

