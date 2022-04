CECA RAŽNATOVIĆ STIGLA U HRAM SVETOG SAVE: Pevačica na ponoćnoj liturgiji, a i ove poznate ličnosti primaju svetu tajnu (FOTO)

Popularna pevačica Svetlana Ceca Ražnatović svake godine dolazi na pričest u Hram Svetog Save, a tako je bilo i sada.

Među okupljenim građanima fotoreporeri Kurir primetili su veliki broj javnih ličnosti koje su došle da prime svetu tajnu. Ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji u Hramu Svetog Save prisustvuju pevačice Sanja Đorđević i Viki Miljković sa porodicama, lider socijalista Ivica Dačić, direktor Pošta Srbije Zoran Đorđević, biznismen Milan Popović, glumica Tanja Bošković, proslavljeni košarkaš Dejan Tomašević, pevačica Jovana Tipšin, kompozitor Damir Handanović i reditelj Dragan Bjelogrlić.

Podsetimo, Ceca često ističe da je veliki vernik, te je poznato da posti tokom svakog posta.

"Prvi put sam započela sa posotm 2011. nakon razgovora sa tadašnjim monahom Stefanom, a danas vladikom. Pre toga sam postila sredom i petkom. Znači već 11 godina postim svaki post, a isto to čini i moja porodica. Zavisi od dana i posta. Nekada je to na ulju, nekada na vodi. Kao što znaju svi koji poste nema tu veliki broj jela koja mogu da se spreme, a da su posta. Olakšavajuća stvar je za mene to što nisam ljubitelj slatkiša, pa ne moram da se mučim s tim", rekla je Ceca nedavno.

