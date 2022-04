ARKAN DAO TORBU PUNU PARA I DIJAMANTSKU NARUKVICU! Od prvog dana Cecu obasipao NAKITOM, a ONA mu je skinula i ZLATAN SAT i PRSTEN

Pokojni Željko Ražnatović Arkan voleo je svoju suprugu Svetlanu Cecu Ražnatović da kiti skupocenim ogrlicama, narukvicama, prstenjem. Uvek je voleo da mu Ceca bude okićena skupocenim nakitom, a tako je Kurir razrešio misteriju "kadene ogrlice".

Naime, Mirjana Milosavljević, tvrdi da ju je devedesetih godina angažovao Željko Ražnatović Arkan da iz Praga za njegovu suprugu donese ekskluzivnu bižuteriju. Ona tvrdi da je ogrlicu koju je Ceca nosila u emisiji "Maksovizija", kada se navodno javila jedna gospođa i tvrdila da je ogrlica njena i da je ukradena na ratištu, ona donela i dala Arkanu.

Da je Arkan voleo da mu je Ceca okićena, potvrđuju i detalji njihove svadbe koja se desila 19. februara 1995. godine a koja se prenosila uživo na televiziji.

Pre odlaska u Žitorađu, u vili u ulici Ljutice Bogdana, sveštenik je pročitao molitvu za srećan put, a potom je kolona od čak šezdeset vozila u šest ujutru krenula ka rodnom mestu Svetlane Cece tada Veličković. Željko Ražnatović Arkan je na sebi imao crnogorsku narodnu nošnju dok je Svetlana bila u srpkoj nošnji.

Nakon dva sata putovanja stigli su u Žitorađu, a potom je usledio tradicionalni srpski običaj gađanje jabuke iz puške. Tek iz šestog puta mladoženja je uspeo da obori malu jabuku. Usledila je kupovina mlade, a glavnu ulogu u toj priči imali su Arkan i Cecina rođenda sestra Lidija Veličković, danas Ocokoljić. Arkan je prvo dao nekoliko štoseva nemačkih markaka, a kada je Lidija rekla da je to nedovoljno, Ražnatović je pozvao jednog momka koji je pred njim otvorio akten-tašnu u kojoj je bilo ogromna svota novca i skupocena narukvica od dijamanata. Ali to nije bilo dovoljno, te je mladoženja sa ruke skinuo zlatan sat i vredan prsten, a to su učinili i njegovi prijatelji.

Tada su procene bile da vrednost svih nabrojanih stvari prelazio iznos od pola miliona maraka.

Kada je mlada kupljena, započeo je tradicionalni običaj darivanja mlade, a potom je Cecu iz porodičnog doma izveo otac Slobodan. Odatle su se zaputili u Beograd u crkvu Svetog Arhangela Gavrila gde je bilo održano crkveno venčanje.

