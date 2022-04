LJUBAVNI BRODOLOMI VODITELJKI SLAGALICE Marija u centru AFERE zbog kaskadera, a jednu MUŽ OSTAVIO, druga izvisila zbog Bekvalčeve

Javnu scenu trese priča o navodnoj aferi voditeljke Marije Veljković i kaskadera Uroša Ćertića. I dok se prepliću priče o ovom ljubavnom trouglu, mnogima je bio interesantan i ljubavni život njenih koleginica iz kviza "Slagalica".

Da se i pored troje divne dece Đurađa, Rose i Neve, Marija Veljković i Milan Milovanović razvode, znalo se još pre nekoliko meseci, a onda je u medijima odjeknula vest da se Marija razvela navodno zbog afere sa Urošem Ćertićem. I dok je Marija bila šokirana kada su je novinari pozvali da utvrde tačnost ovih informacija, Ćertić se nije previše iznenadio pozivu, prenosili su domaći mediji.

- Da istina je, a njemu imam da poručim: "Ako po društvenim mrežama ne prestane da maltretira Mariju i mene izaći ću na televiziju sa nacionalnom frekvencijom i progovoriti o svemu" - rekao je Ćertić za domaće medije.

foto: Marina Lopičić, Ana Paunković

Inače, kako je izvor blizak paru rekao, oni su komšije pa je kroz takvo "prijateljstvo" došlo i do emocija.

- Marija i Uroš su živeli na 200 metara jedno od drugog, na Dorćolu. Tako su se i upoznali, u kraju. Ona je vodila decu u vrtić, školu, nekad bi šetala psa, prolazila je pored Uroševe zgrade, a i svakako su se sretali na nekim snimanjima. Sve je počelo sa zdravo, a vremenom su razgovori postajali sve duži i sadržajniji, da bi onda to preraslo u nešto više. Dok je trajalo to i nije bila neka tajna. Viđali su se tako oko pola godine, a onda je i muž počeo da sumnja. Njen brak je i pre ovoga bio u krizi, a neverstvo je samo poslužilo za formalni kraj - rekao je izvor za "Svet".

Pre ove afere Marija je bila u braku sa Milanom Milovanovićem, arhitektom za kojeg se udala 2011. godine. Kada je voditeljka ranije govorila o njenim planovima za razvod isticala je da tome nije doprinela treća osoba.

- Ne mora da bude tako. Emotivno smo se udaljili i to je bio kraj. Kada ste s nekim jako dugo, a sve više osećate da nije kao pre, takve odluke se same nametnu - rekla je ranije voditeljka.

KRISTINA RADENKOVIĆ

Kristina Radenković je već osam godina u srećnom braku sa advokatom Nikolom Radojevićem, sa kojim ima dvoje dece.

- Nikola i ja smo se upoznali sasvim slučajno, i to na ulici dok je on tražio izgubljenog psa, a ja sam šetala svoje dve kuce. U momentu kada je moj pas izleteo na put jureći mačku, zamalo ga je udario auto. Nikola ga je uhvatio, prišao mi, dao mi ga i tada me pitao da li sam videla njegovog psa. Kako sam jako slaba na životinje, dala sam se u akciju da mu pomognem. Razletela sam se tada po kraju da ga nađem. Kada sam ga tokom traženja srela još jednom, dao mi je svoju vizitkartu, a ostalo je istorija - izjavila je ona pre nekoliko godina za domaće medije.

foto: Printscreen/Youtube/RTS

I dok nije uplovila u bračne vode, mediji su pisali da ni njoj nisu baš cvetale ruže u ljubavi. Ona se upoznala sa bivšim rukometašom Ljubom Jovanovićem davne 2004. godine, a malo nakon poznanstva su uplovili u ljubavnu priču. Međutim, ta veza je imala mnogo trzavica, a pogotovo kada je sportista upoznao pevačicu Natašu Bekvalac.

Kako je 2013. godine govorila Kristina, dokaz njihove jake ljubavi je taj što su se i nakon raskida uvek vraćali jedno drugome. Međutim, definitivni kraj njihove ljubavi bio je 2014. godine kada se Ljuba pomirio sa Natašom Bekvalac i prekinuo svaki odnos sa Kristinom. Nakon ovog kraha, Kristina upoznaje Nikolu Radojevića, njenog sadašnjeg supruga.

foto: Damir Dervišagić

MILICA GACIN

Ako se o nečijem privatnom životu malo zna, onda je to definitivno Milica Gacin. U retkim situacijama kada je htela da kaže nešto o ovim stvarima je bilo kada se razvodila od supruga sa kojim ima ćerke Hanu i Katju.

Ona je ovu ispovest htela da ispriča svima, pa je tako objavila video na Instagramu.

- Ja sa svojih 20 godina nisam znala apsolutno ništa, srljala sam, sa 30 sam nešto kao bila malo pametnija, ali i dalje sam srljala. I onda sam se tako ukalupljena u taj stereotip strašno trudila da udovoljim prvom detetu, drugom detetu, mužu. Ja nisam izlazila iz kuhinje danima, satima. Da sve bude tip-top, jer sam iz vojvođanske kuće, da sve bude skuvano, namireno, da bude kako treba, kuća, deca. Da sve bude perfektno. I znate šta se desilo? Na prvom velikom kamenu spoticanja, odnosno na prvom velikom životnom problemu, okrenuo se na peti i otišao. Rekao je "ja ovo više ne mogu, meni je teško", i okrenuo se i otišao - ispričala je Milica u pomenutom videu pa dodala:

- Ja sam se našla u nezavidnoj situaciji, sa dvoje dece, sa malom platom, sa ocem koji je bio u katastrofalnoj situaciji, takoreći umirući. Tada sam shvatila da je moja jedina opcija uspeh, da ja nemam mogućnost za bilo šta drugo. Nego samo imam mogućnost da uspem i to je sve što ja sebi mogu da dozvolim. Ali uopšte nije lako - istakla je nedavno voditeljka.

foto: Printscreen/youtube

