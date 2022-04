U JEKU SKANDALA SA KASKADEROM Marija Veljković sa decom otišla kod roditelja! Treba im ČVRSTA RUKA, a savete od njih ne primenjuje

Voditeljka Marija Veljković, koja se našla u centru ljubavne afere sa kaskaderom Urošem Ćertićem, za najveći hrišćanski praznik posetila je roditelje zajedno sa svoje troje dece, koji se raduju ovom danu zbog ukrašavanja jaja i dekorisanja kuće. Marija ističe da se trudi da ne razmazi naslednike, jer ih ne ispušta iz ruku otkako su se rodili, a njeno vaspitanje se znatno razlikuje od onog koje su njeni roditelji praktikovali.

– Otkad imam decu svi praznici su radosni, mimo farbanja, okitimo kuću kao i pred Novu godinu i Božić, jer oni to vole da rade. Ukrasimo ih zekama, pilićima, dekoracijama koje svi zajedno kupujemo, to je već tradicionalno. Svi kad dođu praznici idu kod babe i dede, tad nisam znala zašto je to tako, a sada deca za Vaskrs imaju raspust i kako ne stižemo od mnogobrojnih obaveza da odemo kod njih, za ovaj praznik ćemo opet ići kod mojih. Deca i oni se jako raduju, to nam je prilika da provedemo neko vreme zajedno – započela je Marija, te je otkrila ko se najviše radovao farbanju jaja.

– Neva i Rosa. Vole kreativne stvari, da boje, seckaju, lepe, u vrtiću i u školi imaju te aktivnosti farbanja jaja, pa prenesu kući to što su naučili. Vole da što više urade same, jako su samostalne – rekla je voditeljka koja se prošle godine razvela od supruga Milana i preselila u svoj devojački stan.

Slobodno vreme posvetila je odgajanju dece, a kada je vaspitanje u pitanje priznaje, kroz osmeh, da joj ponekad fali da bude “čvršće ruke”:

– Onog momenta kada dobijete decu postanete pet puta odgovorniji. Odgovornost je, pored ljubavi koju imate, da ih dobro vaspitate, a ne razmazite. Svaka mama mora da izvaga negde između ljubavi i toga da mora da vaspitava decu da sutra budu vredni i ljudi, što je najteži momenat u roditeljstvu, da od njih napravite hrabre i dobre osobe.

Marija ne primenjuje savete njenih roditelja koje je ona dobijala kada je bila mala.

– Potpuno sam drugačije vaspitavana i ne kažem da je loše, ali pošto se drugačije živi, brže, mnogo se radi... Ovih dana sam 12 sati na snimanjima i ne stignem da vidim decu u toku dana, pa ih mnogo više mazim. Ne kažem da je to dobro, ali otkad su se rodili, radim neke stvari koje mama nije radila sa mnom. Kod mojih se više vidi disciplina, a ja moju decu ne ispuštam iz ruku. Dojila sam na zahtev, što prema mnogima nije u redu, uspavljivala na rukama... To je meni potpuno u redu. Postoje dve struje roditeljstva. Ima jedan španski lekar koji kaže da što ih više grlite i ljubite, biće emotivno stabilniji kada porastu i to je ono što pokušavam da radim, a možda i ne bi bilo zgoreg da primenim nešto što je radila moja mama – zaključila je Marija, koja je svakodnevno aktivna na društvenim mrežama:

– Moj cilj je da prikažem da sam mama kao sve ostale i da se suočavam sa svim “problemima” kao druge žene.

Marija Veljković našla se u centru ljubavne afere sa kaskaderom i rijaliti učesnikom Urošem Ćertićem, ali voditeljka je sve te navode dematovala oglasivši se rečima:

- “Molim?! Šta je to? Nemam komentar, stvarno ste me sada šokirali...

Inače, Uroš Ćertić je danima punio novinske stupce, a onda je putem Instagrama između ostalog napisao.

„Maki je moj prijatelj, bivši, zbog morona ljubomornog. Komšinica, bivša takođe, zbog stipse. Koleginica, glumica, a ja kaskader koji glumi nekada.“

Ustajem u četiri sata ujutru Marija pored “Slagalice” vodi i projekat “Novi početak”, koji je posvećen porodicama koje započinju život u novoj sredini, a voditeljka kaže da iako je snimanje naporno, u isto vreme je ispunjava. - Naporno je fizički, pripreme su takve da ustajem u četiri ujutru da bih sredila kosu i šminku, onda idemo na put i snimamo do uveče. Teško je, ali ovaj projekat je drugačiji od svih koje sam ikada radila i emotivno je ispunjujući i zaista divan. Vidite i po reakcijama publike, i ljudi sa kojima snimamo emisije, i zbog toga kako se mi osećamo na kraju dana. U odnosu na taj dobar osećaj, fizički umor je minoran - rekla je voditeljka. foto: Marina Lopičić, screenshot Pink tv

