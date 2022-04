MIKI JE PIJAN SPOPADAO ŽENE PO SELU, KOMŠIJE GA JURILE I ZATVARALE: Pevačica iznela ŠOK detalje o Đuričiću! Kruže razne PRIČE

Pevačica i bivša rijaliti učesnica Saška Karan otkrila je za Rijaliti da dobro poznaje Mikija Đuričića, pa se prisetila priče koju je čula da je pčelar pre nekoliko godina pijan jurio žene po Kupinovu.

Saška kaže da Mikija poznaje godinama, ali da, uprkos svađama koje su imali u rijalitiju, o njemu nema ružno mišljenje.

- O Mikiju u njegovom Kupinovu kruže razne priče i, kad tamo odete, svašta možete da čujete. On je udaren čovek, makar je bio ranije, a čula sam da je u jednom periodu, tačnije pre nekoliko godina, imao problem sa alkoholom, pravio je haos kod kuće, kao I van nje. Jedan čovek mi je ispričao da je umeo da se napije, pa tako tokom leta samo krene ulicom, tetura se i napada žene! Jurio ih je po selu tako pijan, dešavalo se da ga neke šutnu, pa onda tako počne da se tetura i padne u jarak pored puta. Svašta je radio! Čula sam razne priče - priča pevačica.

Saška je zatim ispričala da prati Zadrugu i da je primetila da je Miki mirniji nego inače, pa veruje da su ga dete i porodični život promenili.

Dalila je rijaliti k**vetina Saška je prokomentarisala i dosadašnje ponašanje Dalile Dragojević, ali za nju nije imala lepe reči. - Dalila i ja nikada nismo imale neke nesuglasice, na kraju krajeva, poštovala me je. Ona je godište moje ćerke, a i ja sam nju poštovala. Imale smo korektan odnos, ali ovo sada što se dešava je užasno. Žao mi je što moram to da kažem, ali ona je najveća k**vetina u istoriji rijalitija. Prosto to je tako, ne mogu da lažem, a i narod gleda i vidi sve šta ona radi. Meni je žao Dejana, ali se dečko spasao. Ko zna kako je taj brak funkcionisao. Bolje je što je ovako puklo preko prevare - rekla je Saška. foto: Printscreen/Zadruga

- Miki je drugačiji u "Zadruzi 5". Nešto se tu desilo, mirniji je, nije više onaj siledžija kao što je bio. Ovo je neka druga pesma, verovatno se promenio kad je dobio dete, tako to obično bude s ljudima. Svi se sećaju naših svađa u rijalitiju, mi smo umeli da povadimo oči jedno drugom. Jednostavno se nismo podnosili - priča Saška i nastavlja:

foto: Printscreen

- Sećam se da sam mu jednom videla bes u očima, onaj koji je imao kad je udarao Nadeždu i druge ljude. Nisam ga se plašila, znala sam da će da leti napolje ako me takne. Nikad nisam prezala ni pred kim, pa ni pred njim iako se ponašao kao životinja. Koliko vidim, miran je i kod kuće jer bi ga ta žena prijavila za nasilje ako bi je pipnuo. Dobro je što se konačno opametio. Nije mi bilo jasno da čovek njegovih godina dopušta sebi da nosi nanogicu i bije ljude. To je van svake pameti. On je još i dobro prošao kako je mogao za sva nedela i prekršaje da ispašta. Super mu je ovako, samo neka se menja nabolje! Kad dobije još jedno dete, ima da bude kao bubica. Izgleda da je to nešto što mu treba.

foto: Printscreen/Instagram

Pevačica kaže da zasad ne razmišlja o ulasku u rijaliti jer se zasitila kamera.

- Kad imam nešto pametno da kažem, uvek dođem u neku emisiju. Ovako nisam nešto previše luda za kamerama, posvetila sam se porodici i najviše mi trenutno prija odmor. Nešto i nisam oduševljena ekipom koja je trenutno u rijalitiju, nisu mi zanimljivi. Ima samo ovih parova koji prave haos, non-stop se svadaju i mire, ali sve će te veze da puknu posle rijalitija. Kako su se smuvali brzo tako brzo će se i razići - tvrdi Saška.

