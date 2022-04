MILJKOVIĆ OSTAVIO SAME LUNU I MALU MIJU: Ovako je Đoganijeva reagovala, njena izjava iznenadila sve žene!

Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković nedavno su bili razdvojeni na par dana kada je Marko otišao put Kopaonika kako bi još malo uživao u snegu i svima omiljenom zimskom sportu - skijanju.

Ovo je ostavilo njihove pratioce u čudu, jer su svi navikli da supružnici uglavnom zajedno uživaju u raznim aktivnostima i gotovo se nikad ne razdvajaju.

- Iz tih sam krajeva i uvek volim da idem tamo. Obožavam da skijam zimi, a leti samo da budem tamo, zbog prirode, čistog vazduha, da se sklonim od vrućine i grada - rekao je Miljković, na šta se Luna nadovezala:

- Ja ne znam da skijam i jako mi je žao zbog toga. Niko me nije učio niti sam ja učila, a Marko i ja se već duže vreme dogovaramo da odemo da mi on pokaže. Međutim pre dve godine nismo nešto mogli, prošle godine sam bila trudna, sad smo bili bolesni ali biće prilike - kaže Luna.

Iako bi većini žena bio problem da ostane na par dana samo sa detetom bez jače polovine, kod Lune to nije bio slučaj, već je odmah podržala supruga u nameri da ode na kraći put.

- Pitao se da li da ide uopšte da ne ostavlja mene i Miu, ali ja sam mu odmah rekla da treba da ide da malo odmori i uživa. Pa šta bih ja radila tamo? Šetala sa bebom i to je to, a meni to ništa ne znači, ne skijam, nebitno je da li ću ići ili ne. Bilo mu je lepo, vratio se pun energije, malo je dobio boju, ma svima lepo - zaključuje Đoganijeva.

