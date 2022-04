BIĆE HAOS! UROŠ ĆERTIĆ SUROVO IZVREĐAO JOVANU JEREMIĆ: Ima više lapsusa od ZMAJA OD ŠIPOVA, za nju se svašta priča po BEOGRADU!

Gosti trećeg segmenta Pulsa Srbije autora i voditelja Ivana Gajića bili su pevačica Rijalda i kaskader Uroš Ćertić.

Ćertić je u žiži medijskog interesovanja usled svih novinskih natpisa o vezi sa popularnom voditeljnom Slagalice Marijom Veljković.

- Marija me je nazvala tog jutra i rekla: 'Šta je ovo?' Zovu me, zivkaju me. Više puta sam nazvao i upozorio na to šta se priča i da je taj neki njegov drug sreo mog druga i raspitivao se. U tom trenutku njih dvoje spavaju odvojeno već godinu i po dana. Znam sve to, jer smo prijatelji, zna i ona moje neke situacije - rekao je kaskader Uroš Ćertić u Pulsu Srbije kod Ivana Gajića.

Ćertić je otkrio i da su on i Marija zahladnili odnose, kao i da se više ne viđaju.

- Ona se preselila negde nogu iza nogu u devojački stan. Ne viđamo se sada - iskreno je ispričao Ćertić.

A onda je kaskader Uroš Ćertić osuo paljbu po voditeljki Jovani Jeremić, koja je ničim izazvana napala voditeljku Mariju Veljković zbog novinskih natpisa.

- Jovana Jeremić je jedna dvorska luda koja je radila emisiju Upoznajte parove obučena kao prostitutka iz "Picinog parka". Ona je imala više lapsusa nego Zmaj od Šipova i ona je sad našla da komentariše jednu Mariju Veljković koja je za nju akademski građanin. Marija radi na RTS-u gde Jovana Jeremić ne može nikad da radi kao voditeljka. Jovana Jeremić...ono... žena nije normalna, zulander pogledi, vozi taj talas što ti Željko Mitrović dao sa tim dogovorenim pitanjima i gostima - rekao je Ćertić.

- Znam Jovanu sa Hepi televizije. Pritom ta Jovana je tog... Ne znam. Priča se isto svašta za tog... Neću da se piše - ostao je do kraja nedorečen.

