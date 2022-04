NAJURIO JE JER SE J*BE SA UROŠEM Ćertić do DETALJA opisao odnos sa Marijom, pa je branio BIVŠI MUŽ SE LAŽNO PREDSTAVLJAO?! (VIDEO)

Gosti trećeg segmenta Pulsa Srbije autora i voditelja Ivana Gajića bili su pevačica Rijalda i kaskader Uroš Ćertić.

Ćertić je u žiži medijskog interesovanja usled svih novinskih natpisa o vezi sa popularnom voditeljnom Slagalice Marijom Veljković.

foto: Kurir televizija

- Sve je krenulo od Velikog petka. Mediji su tako shvatili, da je to bilo moje priynanje da sam bio sa Marijom. Ja sam izrevoltiran na osnovu poruka, komentara pod lažnim ženskim imenima, na svaki članak o njenom razvodu, i njenom izlasku iz porodičnog doma, vraćanje u devojački stan sa troje dece. Znači, to sigurno ne rade moji prijatelji. Siguran sam, svet je mali i on (Marijin bivši suprug prim.aut.) se raspitivao po gradu, ne znam odakle mu to. Mi živimo jedan od drugog dvesta metara. Mariju znam tri, četiri godine. Sto puta smo bili u društvu Đorđa Davida, Peđe Damnjanovića, ona je glumica, ja sam kaskader, bio sam na RTS-u. Znamo se iz kraja. Odjednom on sad sumnja nešto - rekao je Uroš Ćertić u emisiji kod Ivana Gajića.

foto: Kurir televizija

Ćertić je do detalja opisao odnos sa Marijom, ali je dodao i to da je najverovatnije, kako kaže, Marijin bivši muž ostavljao ružne komentare o njoj i Ćertiću.

foto: Kurir televizija

- Slučajno je njegov drug pitao mog druga iz osnovne, mali je Beograd grad. Pitao je da li sam bio sa njom. Nije hteo da ustupi majci troje dece stan, realno izbacio ju je, nego je rekao da ode u devojački stan. Može da sumnja. Ali, nemoj da neko ostavlja ružne komentare, to sigurno moji prijatelji nisu radili. "On je nju najurio jer se j*be da Ćertićem", to su pisali. Verovatno je on lično to pisao. Možda je i prava ženska osoba. Ako su njegovi prijatelji učinili su mu medveđu uslugu. Je l bilo u novinama da je sa Đorđom Davidom? Jel bila? Nije! Nije bila sigurno. Kad su dvoje ljudi atkraktivni može da se pomisli tako nešto - rekao je Ćertić u Pulsu Srbije.

1 / 5 Foto: Kurir televizija, Zorana Jevtić

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

08:53 BOLDVINU JE PODMETNUTO: Kaskader otkrio pozadinu tragedije na SNIMANJU FILMA