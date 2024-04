"MESIĆ SE POKAZAO KAO PREVRTLJIV I LAŽLJIV ČOVEK!" Miletić: Ako bi neko trebalo da nestane iz političkog miljea, onda je to on

Ako bi neko trebalo da definitivno nestane iz političkog miljea, onda je to upravo Mesić, koji se pokazao kao jedan prevrtljiv i lažljiv čovek, smatra Dejan Miletić

Stjepan Mesić, poslednji predsednik Predsedništva SFRJ i nekadašnji predsednik Hrvatske, uključio se u ofanzivu laži i uvreda protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i naše države, i to sa skupa koji je održan u Prištini.

Skandalozni naslovi

On je, između ostalog, poručio da Vučić hoće da napravi "veliku Srbiju", ali da neće uspeti, kao i da Srbija nikad neće biti velika zemlja i da je ona mala balkanska zemlja.

Ove njegove reči brže-bolje preneli su svi kosovski mediji.

Tako je, recimo, Koha objavila skandalozan tekst pod naslovom "Mesić: 'Velika Srbija' više ne može biti stvorena", prenoseći Mesićeve tvrdnje.

foto: Beta/Mladen Volarić, screenshot

- Bivši predsednik Hrvatske Stjepan Mesić rekao je da "velika Srbija" nikada više ne može biti stvorena, dodajući da i dalje ima ljudi poput zločinca Slobodana Miloševića koji imaju za cilj srpsku ekspanziju, aludirajući na predsednika Aleksandra Vučića - piše Koha.

I drugi kosovski mediji prenose Mesićeve reči, pa su osvanuli naslovi kao što je "Mesić: Vučić je kao Milošević, ali 'velike Srbije' neće biti".

Pusta želja

Dejan Miletić iz Centra za društvenu stabilnost za Kurir ocenjuje da je Mesić poslednji koji može o bilo čemu da priča.

foto: Kurir televizija

- Ako bi neko trebalo da definitivno nestane iz političkog miljea, onda je to upravo Mesić, koji se pokazao kao jedan prevrtljiv i lažljiv čovek, koji je ključno doprineo pogrešnim odlukama SFRJ kao njen poslednji predsedavajući. On i njemu slični iz Hrvatske su oni koji su učinili da Hrvatska bude etnički najčistija zemlja u Evropi, terajući Srbe iz te države i na taj način praktično verifikujući ustašku fašističku politiku koja je i dan-danas ljaga na licu svakog Hrvata. Govoriti o Srbiji da ona želi da bude velika ili mala i teritorijalno je ograničavati je bespredmetno jer su upravo u regionu učinjeni silni zločini prema našem narodu, a te zemlje su slobodne zahvaljujući srpski žrtvama, kao u Drugom svetskom ratu. Tako da je to šta se čini Mesiću samo njegova pusta želja, a činjenica je da je zbog njega i njemu sličnim srpski narod samo pod kapom svoje države miran - istakao je Miletić.