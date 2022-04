HADŽI NIKOLA! ROKVIĆ PODELIO DETALJE HODOČAŠĆA: Bilo je teško, nekad rizično, a uvek BLAGODATNO! Put se razlikovao od svih drugih

Pevač Nikola Rokvić posetio je pred Vaskrs Izrael gde je pokušao da nađe duševni mir.

Rokvić je osim u prirodnim lepotama ove zemlje, obavio i hodočašće. Obišao je sveta mesta koja se nalaze u ovoj zemlji gde se Isus Hrist po predanjima rodio, živeo, postradao i vaskrsao.

Sve ovo je delio sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram, a večeras je putem ove mreže podelio koliko mu je ovaj put značio, te odlučio da doda prefiks Hadži na svoje ime, na šta imaju pravo svi ljudi koji obave hodočašće.

"Čovek sam koji je ceo život putovao, obišao sam svet, video mnoge lepote… Ovaj put se razlikovao od svih drugih. Pokloničko putovanje, hodočašće, Svetom zemljom ne mogu uporediti ni sa čim. Ići zemljom pokloniti se Grobu Gospodnjem i boraviti na mestima na kojima je hodio Gospod Isus Hristos, Majka Božija, Apostoli i mnogi Sveti ljudi donosi neopisivu blagodat ali i veliku odgovornost! Kome je mnogo dato, mnogo će se i tražiti! Bilo je radosti, ljubavi, smeha i suza, zajedničke molitve uz veličanstvena pokajanja! Bilo je teško, nekada rizično i opasno ali uvek blagodatno! Sve to skupa, celoj našoj grupi donelo je nove vidike i otvorilo duhovne poglede! Zahvalan sam Bogu, mojoj grupi, braći i sestrama koji su nesebično to u svakom smislu i bili... Završiću stihom moje pesme: "Vredelo je svakog koraka, ovo traženje". Neka je na zdravlje i spasenje! Hristos Voskrese! Hadži Nikola", napisao je on na Instagramu.

Kurir.rs/K.Đ.

