PEVAČ BIO DRŽAVNI PRVAK U ODBOJCI: Malo ko zna detalje prošlosti Amara Gileta, a na NJEN NAGOVOR uplovio u muzičke vode!

Kao i većini njegovih kolega, u dečačkim danima i Amar Giletu sport je bio na prvom mestu.

Međutim sudbina je za njega htela nešto drugo. U Giletovom slučaju, profesija je odabrala njega, a ne on nju.

- Uvek sam želeo da budem uspešan, iskreno da kažem. Hteo sam da budem sportista, godinama sam trenirao odbojku i bio sam prvak države sedam puta. Igrao sam za reprezantciju i to nije mala stvar. Zapostavio sam i školu radi sporta, ali ne donosi dovoljno taj sport kod nas u Bosni tako da sam morao da se odlučim za nešto drugo. Majka je želela da ja budem pravnik, ali sam bio malo nestašan (smeh). Pokušao sam ali i majka je shvatila ds to nije za mene i savetovala me da idem u muzičke vode i evo tu sam gde jesam - otkrio je Gile.

Deset godina prošlo je od kada je talentovani Gile odneo pobedu u "Zvezdama Granda", a danas je jedan od najpopularnijih i najtraženijih vokala na svim proslavama i veseljima.

- Kada se probudim malo ne mogu da verujem da je toliko vremena prošlo i da mi se život toliko promenio, da sam i izgubio i dobio u tim godinama. Ipak najvažnije je da sam našao svoj pravi put i da gradim karijeru na zdrav način. Mnogo mi je ta karijera donela lepog u životu - priznao je bivši pobednik "Zvezda granda".

Podsetimo, u muzičko takmičenje prijavio se savim slučajno i nije ni sanjao da ga jedan sasvim običan dan može promeniti njegov životni put.

- Bio je neki dernek, prijatelj je čačkao nešto po internetu i našao informaciju da je poslednja sezona ''Zvezda Granda'' i da je audicija u Zrenjaninu. Mi smo zapucali tamo sa golfom dvojkom i kada smo stigli, prijavio sam se prvi da otpevam da bih što pre završio. Kada je Saša Popović video odakle sam došao odmah mi je sredio matricu i sve po redu - rekao je pevač.

