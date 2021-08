AMAR GILE ŠOKIRAO PRIZNANJEM U PROGRAMU UŽIVO: Jurila me je naša poznata RIJALITI UČESNICA, JEDVA SAM SE OTKAČIO! (VIDEO)

Naša današnja gošća u Pulsu Srbije bila je pevačica Jelena Kostov. S obzirom da je danas petak 13., prvo smo upitali pevačicu da li je ona sujeverna.

- Ne verujem u petak 13., nisam sujeverna i to su sve gluposti za mene. Ne verujem ni u to kad ti mačka pređe put, ni kad slomiš staklo. Nikada nisam praktikovala neke rituale pred nastupe. Verujem samo u ono u šta treba da se veruje - rekla je Jelena, a potom se i nadovezala na nastupe.

foto: Kurir televizija

- Vidi se da su ljudi bili željni provoda, ne želim da će opet biti nekih oštrih mera. Donekle vidim da to ne želi ni većina, ali cifra se drastično povećava. Ne dopada mi se brojka koju vidim i nadam se da mi pevači nećemo morati opet da okačimo mikrofon o klin - kaže pevačica.

foto: Kurir televizija

Putem Skajpa se uključio pevačicin kolega i dobar prijatelj, Amar Gile Jašarspahić.

foto: Kurir televizija

- Sedim na benziskoj stanici upravo, imam dosta nastupa i u putu sam konstantno. Verujte mi da sam se odvikao od rada i bilo mi je jako teško da se opet vratim. Nastupi nikad nisu bili bolji, vidi se da su ljudi bili željni provoda - rekao je Amar Gile, a potom je i on otkrio da li je sujeveran:

- Nemam ritual, siguran sam u sebe. Eventualno drmnem nešto pred nastup i to je to -

Jašarspahić je odnedavno razveden, pa smo ga upitali da li mu devojke prilaze na nastupima.

- Dešava se da me čekaju posle nastupa, ali više kako bi se slikale sa mnom. Startuju me, pogotovo me je jedna iz rijalitija jurila, jedva sam se otkačio i preko instagrama me startuju. Raznih žena ima - kaže Amar

foto: Kurir televizija

