OD BLUDA MOĆNOG SULTANA HVATA JEZA: Devojke drži kao robinje, opsednut orgijama, ima snaju Hrvaticu a od BOGATSTVA SE VRTI U GLAVI

S ličnim bogatstvom od oko 28 milijardi dolara, sultan od Bruneja je nakon tajlandskog vladara drugi najbogatiji monarh na svetu. No, mogao bi da zaradi titulu najomraženijeg.

Rigorozni zakon

foto: Reuters

Hasanal Bolkijah doneo je jedan od najrigidnijih zakona prema kojem će lopove kažnjavati odsecanjem ruku i bičujući muslimane koji piju alkohol, dok će pripadnike LGBT zajednice kamenovati do smrti, a sve to na temelju šerijatskog zakona.

Ovaj potez podstakao je međunarodnu javnost na bojkot. Prve reakcije krenule su samo nekoliko sati nakon što je Hasanal Bolkiah obznanio svoju odluku.

Poznati digli bunu

Najpre se oglasio Džordž Kluni, koji je pozvao na bojkot sultanovih hotela, uključujući 'Dorchester' u Londonu i 'Beverly Hills' u Los Anđelesu. Pridružile su mu se i druge zvezde - Džej Leno, Elen DeGeneres, Šeron Osbourn, Ričard Branson i Klajv Dejvis.

Kompanija Virgin Australia otkazala je ugovor o putovanju njihovog osoblja s nacionalnom vazduhoplovnom firmom Brunej.

Sankcije

foto: AP

Do sad je sporazum između Bransonove kompanije i aviokompanije Bruneja omogućavao osoblju australijske firme da dobijaju popuste na letovima Royal Bruneja tokom godišnjih odmora.

No, Branson je to odmah u sredu ukinuo, čim je čuo za nove zakone koji su stupili na snagu u ovom malenom, ali neverovatno bogatom sultanatu.

Naime, novi zakon odnosi se kako na stanovnike te države, tako i na strance, pa čak i na one koji bi leteli u njihovim avionima ili plovili na brodovima registrovanim u Brunejima.

Da li mu mogu nešto?

No, malo je verovatno da će se urušiti ogromno bogatstvo sultana Hasanala Bolkiaha, čije se lično bogatstvo povećava svake sekunde za oko 150 dolara, i to od proizvodnje nafte, piše australijski portal News.

Brunej ima 415.000 stanovnika, a vlada obezbeđuje besplatno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, penzije i kredite s niskim kamatama za kupovinu kuća i automobila. Nafta je izvor sveg bogatstva, a kad je kompanija Shell počela da crpi naftu, 70-ih godina prošlog veka, prozvali su ju 'Shellfare država'.

Ima se, može se

foto: EPA

Magazin Forbes stavio ju je na peto mesto najbogatijih zemalja. Ipak, to je ne spasava dosade. Zabranjen je alkohol i uopšte nema noćnog života ili kulturnih događaja. Dok se sultan Hasanal Bolkiah i njegova braća Džefri i Muhamed pridržavaju islamskog zakona, sve ostalo što rade protivi se Kuranu i zakonima koje je upravo nametnuo.

- To je radikalni dvostruki standard. Znam da su obojica u braku i razvedeni više puta, što je stvarno licemerno - kaže Džilijan Loren, koja je napisala biografiju kao bivša članica harema koju je imao sultanov brat Džefri.

Pravi raskalašni život u sultanatu izašao je na videlo 2001. godine, kada je Džefri bio prisiljen da proda privatnu imovinu na aukciji nakon što je koristio državnu blagajnu kao kasicu-prasicu. Dnevno je trošio u proseku 747.000 dolara, i tako tokom 10 godina. Na poklone prijateljima potrošio je 17 milijardi dolara.

Treći brat, Mohamed, navodno se gnuša razuzdanosti i raskalašnosti svoje braće. Ali kada mu je sultan dao zadatak da obnovi gospodarstvo koje su on i Džefri uništili, strpao je u džep više od dve milijarde dolara i odmah je dobio otkaz.

foto: EPA

Džefri se nekada skrivao od svoga brata u hotelima s pet zvezdica širom sveta, a sultan je navodno u kućnom pritvoru držao Džefrijevog sina Hakema, koji je tada imao 25 godina.

Član sultanovog osoblja rekao je da je to sve jako smešno:

- Hakem može napustiti Brunej kad god poželi. Oseća se zarobljen jer nema pojma da kako se rezerviše karta na komercijalnom letu.

Orgije i sultanove robinje

Još 1997. godine saznalo se za razvratni život i orgijanja na sultanovom dvoru. Progovorila je tadašnja Mis SAD, Šenon Marketic, koja je kasnije tužila sultana i njegovog brata Džefrija. U sudskim podnescima tvrdila je da je agencija za talente posredovala posao u Bruneju koji je omogućavao zaradu od 3.000 dolara dnevno za 'pojavljivanja i promotivni rad'. Umesto toga, kazala je Marketic, držali su ju kao seksualnu robinju.

Morala je da pleše svako veče u sultanovom privatnom noćnom klubu od 22 do 3 ujutro gde su ju tretirali kao prostitutku. Magazinu 'People' rekla je kako su je drogirali i zlostavljali, a kad se konačno vratila u SAD tužila ih je za 10 miliona dolara za 'duševne boli, noćne more, nesanice i druge traume'. Braća su zatražila diplomatski imunitet, a sultan je optužbu okarakterisao kao "goru od ubistva". Slučaj je odbačen, piše New York Post.

Pokazivao je prstom u katalog koju želi

foto: Profimedia

Loren, koja je regrutovana kao i Marketic, kad je imala samo 18 godina, ne veruje u njene tvrdnje:

- Njen opis onoga što se događa na zabavama ne zvuči istinito.

Ali je zato ispričala druge strahote. Nakon sletanja u Brunej svim devojkama su oduzeti pasoši i rečeno im je da ne smeju da pokazuju cipele jer je to velika uvreda u muslimanskim zemljama. Upozorili su je da pazi šta govori i radi, obezbeđenje je bio svuda. Trebalo je da pazi na svoju težinu, a kad bi se ugojila, tu je bio lekar s tabletama za mršavljenje i spavanje.

Kad god bi prolazila kraj kraljevske porodice morala je da se nakloni, i ona nikad nije prva počinjala razgovor. Trebalo je uvek da drži glavu niže od Džefrijeve, a on je od devojaka tražio da ga zovu Robin. Voleo je američke automobile, odeću i pop kulturu.

- Kako se dekadencija povećavala, tako je rastao broj američkih devojaka. Otvorio bi magazin i rekao da želi tu i tu ženu. Naručio bi je - ispričala je.

Loren kaže da su mnoge devojke imale problema s tom pokornošću koja je od njih zahtevana. One koje se ne bi tome prilagodile morale bi da odu nakon nekoliko nedelja. A bilo je jako puno Filipinki i Tajlanđanki koje su jedva imale 15-ak godina. Devojke su bile smeštene u Džefrijevoj palati i morale su noću da plešu za princa i njegovu pratnju, nadajući se da će ih jednom odabrati da provedu s njim jednu noć. Nekad bi uzeo i više njih.

foto: Profimedia

Loren je čekala danima, a onda je jedan dan po nju došao Mercedes i odveo ju u neku poslovnu zgradu gde su je odveli u neki stan i unutra zaključali.

- Prošlo je sat-dva. Unutra nije bilo ni novina, ni televizije, pa sam šetala gore-dole. Bio je zaključan čak i WC pa sam morala da obavim malu nuždu u kantu za smeće. Drhtala sam od hladnoće, gladi i nervoze. Nakon četiri sata, princ se pojavio. Vodili su ljubav, a princ nije imao kondom. Kad je završio, rekao joj je - 'Bilo je jako lepo, ali ja sad moram na sastanak.'

Loren kaže da princ nikada nije koristio zaštitu i nikada je nije pitao uzima li kontracepciju, a nisu je ni pregledali boluje li od kakvih polno prenosivih bolesti.

Loren je kod Džefrija imala povlašćeni položaj, zanimalo ga je samo da li je pre njega spavala sa sultanom. Nagradio bi je bogatim šopingom i s mnogo novaca. Nekoliko puta se iz Amerike vraćala na Bruneja, sve dok nije dojadila Robinu.

- Otputovao je službeno u London i nisam stigla ni da ga pozdravim - rekla je.

Blud i razvrat

foto: EPA

Uprkos strogim šerijatskim zakonima sam sultan živi izuzetno razvratno. Ovaj 72-godišnjak na prestolu je već više od pola veka – čak 52 godine, a prijatelj je s mnogim svetskim monarsima, a bio je u odličnim odnosima sa kraljicom Elizabetom II i njenim suprugom princom Filipom.

Poznat je po tome što je vlasnik oko 7.000 skupocenih automobila. Takođe poseduje i nekoliko letelica čija je unutrašnjost popločana zlatom. Sultan je zaista neumeren u trošenju novca, pa je tako spreman da potroši 35.000 dolara da bi otputovao privatnim avionom svom omiljenom stilisti koji će ga ošišati. A to čini jednom nedeljno. Kad je jednom zaboravio cipele, po njih je poslalo helikopter.

Tri braka

Sultan voli venčanja, pa ih je sebi organizovao i finansirao čak tri. Svako je naravno, koštalo desetine miliona dolara.

Kad se 1965. oženio rođakom Rajom Isteri Pengiran Anak Hajah Salehom, ona mu je rodila šestoro dece, od kojih je prvi princ Al-Muhtade. Sultan se drugi put oženio Hajahom Mariam, koja je radila kao stjuardesa u avio-kompaniji 1982. godine.

Bilo je to godinu dana pre nego što je njegova prva žena, kraljica Saleha, rodila svoje šesto dete. Od Hajah se razveo 2003. godine, a do tad je već s njom imao četvoro dece.

No, ubrzo se oženio voditeljkom Azrinaz Mazhar, koja mu je rodila još dvoje dece pre nego što su se razveli 2010. godine.

Raskošne svadbe dece

foto: AP

Uprkos tome što je otac dvanaestoro dece, jako pazi kad su u pitanju njihovi brakovi.

Svako od raskošnih venčanja njegovo petoro dece, trajalo je više od nedelju dana i svako je koštalo barem 10 miliona dolara.

Kada se njegov najstariji sin, prestolonaslednik oženio tinejdžerkom Sarom Saleh, koja je tad imala tek 17 godina, mlada je nosila štikle Kristijana Labutina ukrašene draguljima, kao i čipkani veo od čistog zlata.

Za venčanje njegove najstarije ćerke, princeze Rašide, sultan Hasanal Bolkiah poslao je avion po Vitni Hjuston, što je koštalo 10,1 miliona dolara. Ali sve je to beznačajno u poređenju s proslavom njegovog 50. rođendana 1996. godine.

Jubilarni rođendan

Proslava je trajala dve nedelje i koštala je skoro 40 miliona dolara. Tokom slavlja odigrala se i polo utakmica, zatim je pozvao 3.000 gostiju u palatu na gala večeru.

Majkl Džekson je tri puta pevao tokom slavlja – najpre za 6.000 sultanovih podanika, pa još dva za sultanove privatne goste. Za tri nastupa pevač je inkasirao 25,8 miliona dolara. Na kraju proslave svaki gost je otišao kući s prilično velikim zlatnikom.

Sin mu se oženio Hrvaticom

Njegov sin, princ Abdul Maten pre nekoliko meseci oženio se Anišom Rosnah Isom Kalebić, koja je poreklom Hrvatica.

- Bogatstvo sultana vladara Bruneja je nestvarno, meri se desetinama milijardi dolara, samo palata u kojoj žive ima 1700 soba i garažu sa 7000 automobila, a takvo je bilo i venčanje njegovog sina.

Raskoš na svakom koraku, a pažnja se posvećivala svakom detalju. Od dolaska na aerodrom sve je bilo organizovano. Granicu sam prošao bez kontrole, kao da sam premijer, dočekao nas je lični vozač sa kadilakom i on nam je bio na raspolaganju za vreme boravka na Brunejima 0-24.

Odmah smo dobili raspored događaja s dres kodom za svaku priliku. Venčanje je trajalo deset dana, a kulminacija je bila zadnja dva dana kada se u palati Istana Nurul Iman okupilo 4.000 zvanica. Kolika je palata najbolje svedoči podatak da u njoj živi sultan sa 12 dece i njihovim porodicama, pa tako i s desetim po redu Abdulom Matenom, koji je diplomirao na britanskoj kraljevskoj akademiji Sandhurst, gde je i upoznao svoju suprugu Anišu - rekao je Veran Simunić, fudbalski trener koji je bio gost na venčanju princa Abdula i Hrvatice Aniše Kalebić za 24 sata.hr.

Najveća rezidencija na svetu

Naravno, sultan živi u palati Instana Nurul Iman, koja je najveća kraljevska rezidencija na svetu. Građena je dve godine i koštala je nešto manje od dve milijarde dolara.

Ima 1788 soba i 257 kupatila. Optočena je zlatnim i dijamantskim ukrasima, ima pet bazena, banket salu za više od 5.000 gostiju i džamiju sa prostorom za 1.500 vernika.

Čak 200 polo ponija uživa u visokom luksuzu – u štali sa ugrađenim klima-uređajem. Sultanovo londonsko gnezdo nalazi se u najelitnijem delu grada – to je Sent Džons Lodž u Ridžents parku.

Kupio je ovu rezidenciju za 73,9 miliona dolara 1994. godine i sada je procenjena na oko 203 miliona dolara, što je čini najskupljom privatnom kućom u Velikoj Britaniji.

Luksuz od koga bole oči

Kupovao je nekretnine i na najelitnijim lokacijama na australijskoj obali, zatim u Las Vegasu i Los Anđelesu, a ne štedi ni kada su u pitanju članovi njegove porodice.

Njegov brat, plejboj i princ Džefri, dobio je od sultana 1997. luksuzni mega kompleks u Las Vegasu vredan 83 miliona dolara. Nalazi se, naravno, na odličnoj lokaciji i ima 92 sobe, 29 spavaćih soba i 42 kupatila, teniski teren, tri bazena i veliku garažu za 11 automobila.

Logično je da sultan kao naftni magnat ima veliku prednost prema brzim i luksuznim automobilima.

Njegova kolekcija od hiljada automobila takođe uključuje više od 500 različitih modela Mercedesa, 450 Ferarija, 380 Bentlija, više od 100 Koenigsegga, 21 Lamborghinija, 11 Aston Martina, 179 Jaguara i 209 BMV-a. Ali postoji i 600 Rolls Roice-a, od kojih je jedan potpuno pozlaćena Silver Spur limuzina koja se koristi samo za venčanja. Ukupna vrednost parkinga je oko 10 milijardi dolara.

Jednako zavidna je i sultanova flota aviona. Uključuje Boing 747 sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom optočenom zlatom i dijamantima. Kupatila aviona vredna 233 miliona funti takođe imaju umivaonike od čistog zlata.

foto: Profimedia

Tu su i Erbas vredan oko 138 miliona dolara i nešto skuplji Boing 767 za 251 milion dolara. Kada je želeo da napreduje u badmintonu, platio je treneru 2,3 miliona dolara, isto toliko za akupunkturu i masažu. Čuvari njegovih egzotičnih ptica primaju zajedničku platu od 92.000 dolara.

Dve domaćice plaća 12,9 miliona dolara, a velikodušan je i kada su pokloni u pitanju. Godišnje potroši oko 31 milion dolara na dijamante i nakit koji poklanja članovima porodice.

foto: Balkis Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kraljevska porodica Bruneja toliko voli Asprei nakit da je 1995. sultan odlučio da kupi celu kompaniju - po ceni od 592 miliona dolara.

(Kurir.rs/24sata.hr/I.M.)

