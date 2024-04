KAKO JE LEPA SRPKINJA STANA OSVOJILA HOLIVUD: Zbog nje su URNISALI Megan Markl, omiljeno jelo joj je AJVAR, a evo koga ljubi

Nije veliki broj ljudi sa ovih prostora uspelo da stvori karijeru "preko bare", odnosno, da ostvari američki san. Jedna od onih kojoj je to pošlo za rukom je i lepa glumica Stana Katić, koja je juče proslavila 46. rođendan.

Lepotica koja je svetsku slavu stekla zahvaljujući seriji "Castle" kao inspektorka Kejt Beket, zapravo je školovana glumica. Najpre je studirala na na Univerzitetu u Torontu, potom je pohađala čuvenu Gudmanovu školu drame u Čikagu, a onda je išla i u glumačku školu "Beverly Hills Playhouse" u Los Anđelesu.

Očekivano, tokom svog glumačkog školovanja, Stana je postigla vrhunske rezultate, i malo je reći da su svi bili oduševljeni njenim talentom za glumu. Ono što mnogi ne znaju jeste to da je Stana i poliglota, te tečno govori čak četiri jezika - engleski, srpski, italijanski i francuski.

Pored pomenute hit serije igrala je i u "Urgentnom centru", "Herojima", "Prljavoj znački" i mnogim drugim. Ipak, ostala je prepoznatljiva po hit ostvarenju "Castle", a tek godinama nakon što je serija prestala da se prikazuje, saznalo se za probleme koje je imala na setu, iako se to na ekranu nikada nije moglo osetiti.

Dobila otkaz u seriji "Castle"

Iako su Nejtan Filion (Rik Kesl) i Stana u seriji bili ludo zaljubljeni jedno u drugo, a njihova hemija se mogla seći nožem, u realnosti, glumci se navodno nisu podnosili. Između scena nisu komunicirali, a nije im pomoglo ni savetovanje kako bi bolje sarađivali.

Očevici su često govorili da bi Stana plakala kada je u šminkernici, i da je bila veoma nesrećna. Međutim, onda je usledio otkaz. Kako je pisao TV Line, čelnici su odlučili da otpuste Katićevu, a nedugo potom, očekivano, šou je prestao da se snima.

Glumica je dve godine kasnije, u intervjuu za Entertainment Weekly rekla da ne zna šta je tačno krenulo po zlu. "Zapravo mi još uvek nije jasan proces razmišljanja koji stoji iza toga kako je to propalo. Bolelo je i bio je težak kraj, ali sada, skoro dve godine kasnije... Upoznala sam toliko lepih ljudi na tom projektu, to je jedino bitno", rekla je Stana i objasnila da je bila "zbunjena čitavim iskustvom sa otkazom" i prilično "povređena iznenadnim završetkom"

"Ali gledajte, toliko vremena je prošlo i ja sam tako zahvalna što sam bila deo tog projekta, koji je uticao na toliko ljudi".

Interesantno je da se upravo Nejtan Filion oglasio među prvima kada se pročulo da je Stana dobila otkaz, uprkos tome što su ljudi pričali da se ne slažu.

"'Castle' je bila jedna od najvećih radosti mog kreativnog života... Stana je bila moj partner sve ovo vreme, i hvala joj što je stvorila lik Beket koji će živeti za sve nas kao jedan od najboljih policajaca na televiziji. Želim joj samo dobro i ne sumnjam da će uspeti u svemu što želi. Nedostajaće", napisao je glumac na društvenoj mreži X.

Međutim, kasnije su se pojavili i navodi da nije bio problem odnos sa kolegom na setu, već da je Stana dobila otkaz jer nisu mogli da je plaćaju, s obzirom na to da je u tom trenutku bila najtraženija i najplaćenija televizijska glumica.

Posle male pauze koju je napravila nakon što je postala majka, pred Katićevom je veoma zauzeta godina. Daje glas za Wonder Woman u "Justice League: Crisis on Infinite Earth - Part Two", i takođe će se pojaviti u televizijskoj seriji koja će se prikazivati od septembra "Murder in a Small Town".

Delila scenu sa Megan Markl

Interesantno je da se i Megan Markl u jednom trenutku pojavila u seriji "Castle". Tada je o kraljevskoj tituli mogla samo da sanja i očajnički je jurila uloge ne bi li se negde zadržala, no njen talenat često je ocenjivan kao "osrednji", a izvedba "njanjavom", u bukvalnom prevodu.

Vojvotkinja se pojavila u episodi "Once Upon a Crime", gde je igrala glavnog zlikovca, ali uprkos želji da dobije veću ulogu, u početku su je "ubijali" nakon samo jedne epizode, a sudeći po komentarima, naročito nakon njihovog dokumentarca na Netfliksu, gde je Markl na isti način "plakala" kao u seriji, jasno je zašto su mnogi mišljenja da je bolje što je odustala od glumačkog zanata.

Interesantno je da je i Megan takođe karijeru počela da gradi u Kanadi, baš kao i Stana, no sve velike uloge koje je želela pripale su lepoj Srpkinji koja ju je glumom "ubijala" i ostavljala joj samo male, sporedne uloge.

Privatni život

Kada je reč o privatnom životu, srpska glumica se 2015. udala za Krisa Brkljača, koji je odrastao u Australiji, a koji je poreklom iz Like, a krajem 2021. godine postali su roditelji.

Venčanje je organizovano u Dalmaciji, a godinu dana kasnije, tačnije u junu 2022, Stana je postala majka.

Inače, Katić veoma često posećuje i naš region, naročito srpsku prestonicu, jer u Beogradu žive njeni bliski rođaci, kao i njen brat Marko.

Pored njega, Stana ima još tri brata i jednu sestru. Glumica je oduvek isticala balkanske korene, a o Srbima je uvek govorila u superlativu. Obožava našu kuhinju i specijalitete, a često ističe kako je ajvar njeno omiljeno jelo.

"Posetila sam kako vašu prestonicu, tako i Zagreb, Split i neke delove Crne Gore. Bila sam iznenađena koliko je Beograd u procesu menjanja nabolje. Neverovatni restorani, odlični hoteli i mislim da je on sada ono što je bio Berlin pre deset godina. Takođe, mislim da je Evropa veoma svesna šta je Beograd danas, čak ga zovu party town", oduševljeno je pričala Stana Katić svojevremeno, i dodala da je njeno poznavanje srpskog jezika skromno.

"Razumem srpski i pričam ga sasvim solidno, ali intervjue više volim da radim na engleskom da ne bi došlo do nekog nesporazuma, jer je ovo ipak jezik na kojem radim. Ali ako bismo otišle na kafu, sigurna sam da bismo pričale neki miks srpskog i engleskog jezika i da bismo se savršeno razumele", rekla je glumica tada kroz smeh novinarki.

(Kurir.rs/ Wanted/ L. S)

