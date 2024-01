SRPKINJA IVANA ŽIVI LUKS ŽIVOT U AMERICI: Blistavu karijeru zamenila porodicom, ima 3 dece, muž joj je MILIJARDER i prelep (FOTO)

Ivana Božilović Fajerstoun krasila je naslovne strane "Maksima" i "Plejboja", te radila kao voditeljka, a nakon što je upoznala bogatog muža posvetila se porodičnom životu.

Sa suprugom Endruom Fajerstonom dobila je troje dece, sinove Adama Bruksa i Šejna, kao i ćerku Anju Jasminu, dok su za njom i uloge u "Čarlijevim anđelima", gde je igrala sa Kameron Dijaz, te "Lovcima na deveruše" sa Ovenom Vilsonom.

Ivana je rođena 1977. godine u Beogradu, ali se kao veoma mala devojčica sa roditeljima preselila u SAD, preciznije Čikago. Tamo je počela da gradi uspešnu karijeru, pa je iskoristila svoje talente i lepotu.

Ivanin muž je, inače, praunuk osnivača kompanije za proizvodnju guma Fajerstoun. On je poznat i po tome što je učestvovao u jednom rijalitiju, a sa Božilovićevom je stao na "ludi kamen" davne 2008. godine.

Sudeći po fotografijama koje često objavljuju na društvenim mrežama možemo da zaključimo da veoma vole putovanja, ali i da se ne libe da jedan drugome javno izjave ljubav.

- Danas je 12 godina od kako sam upoznao Ivanu. Kakve su šanse da dečko iz Los Olivosa upozna devojku iz Beograda, iz Srbije i da završe zajedno i ostatak života provedu zajedno?! Nisam siguran da li je to bila sreća ili nešto drugo, ali sam siguran da me je srce dovelo do tebe - napisao je svojevremeno Endru.

- Kada smo Ivana i ja počeli da izlazimo pre 15 godina, imao sam običaj da strpljivo sedim na produkcijskim setovima jer je ona stalno radila reklamne kapmanje i štampane oglase. U stvari, na našem prvom zajedničkom putovanju, ja sam bio njen "+1" tokom pojavljivanja na crvenom tepihu za filmsku premijeru na Menhetnu! Dve godine kasnije, Ivana je podnela neverovatnu žrtvu zbog mene i naše porodice stavljajući svoju karijeru na pauzu kada smo se preselili iz LA-a kako bi mogla da odgaja naše troje dece. Ne prođe dan da se ne setim koliko sam srećan. Ali danas... Ivana se vratila da radi ispred kamere i ne mogu biti ponosniji na nju! Mislim da njen agent nikada nije pomislio da je preseljenje na selo i podizanje porodice mudra odluka u karijeri, ali ja jesam!!! (Dušo, ne brini... deca su stigla do škole, a ja sam im čak spakovao ručak...) - naveo je na društvenim mrežama jednom prilikom.

