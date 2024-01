SRPKINJA DANIJELA UPOZNALA TURČINA, JEDNA STVAR JOJ PREOKRENULA ŽIVOT NAGLAVAČKE: "Moj život više NEMA SMISLA, nisam imala kud..."

Ljubav srpske dizajnerke Danijele Božić i Turčina Meliha Meriča po svim stavkama pože se opisati kao sudbinska. Ljubav prema plesu u njima je probudila najlepše emocije i ljubav o kakvoj su maštali.

Otplesali su svoj prvi tango ples spontano, a sada životni ples godina plešu zajedno na relaciji Istanbul - Antalija - Srbija, a usput svoju priču rado dele sa svima u želji da pokažu da svakog srodna duša čeka negde, ma gde god bilo, i da će se u pravo vreme putevi ukrstiti da bi se rodilo nešto veliko.

Jedan festival, jedan susret, jedan ples i karta u jednom smeru bili su dovoljni Danijeli i Melihu da shvati da jedan život koji imaju žele da provedu zajedno. Srpska dizajnerka, čiji je rad ovekovečen brojnim nagradama, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, nije oklevala kada je dobila poziv da se markantnom Turčinu priduži u Antaliji, a sada oboje ponosno i ushićeno ističu da uživaju u svojoj velikoj ljubavi, o kojoj su pričali u jutarnjem programu televizije "K1".

- Upoznali smo se na tango maratonu. Pogledom mi je uputio poziv za ples. Zagrlio me je, a kroz zagrljaj možete mnogo toga da osetite. Ja sam u tom zagrljaju pronašla sve ono za čim sam žudela, a to je muškarac koji odaje čvrstinu, sigurnost, hrabrost. Tako me je privukao uz sebe da ja više nisam imala kud, morala sam njega da pratim - počela je Danijela Božić, inače nagrađivana dizajnerka u Turskoj.

Ista sećanja, koja mu ogreju srce, deli i Turčin Melih Merič.

- Kada sam je video, bila je to ljubav na prvi pogled. Osetio sam strast, osobu koja je puna ljubavi, koja me je zagrlila iz srca, što je u tangu retko - ispričao je srpsku TV publiku.

Uživaju u ljubavi

Znao je da nemaju vremena za uzaludno trošenje i reagovao je brzopotezno. Bez nećkanja i čekanja. Poslata karta i poruka i sve je bilo spremno za Danijelin dolazak.

- Posle prvog festivala u Kapadokiji, posle prvog tanga koji smo otplesali, on je došao u Novi Sad na festival. Proveli smo sedam dana i nismo se ni razdvajali. Posle toga se vratio u Tursku i rekao: "Znaš šta, moj život više nema smisla ovako. Ja ti šaljem kartu. Ja sam pomislila da ću otići na neki period, ali sam dobila kartu u jednom smeru. I nisam se previše iznenadila. Kao da sam baš morala tako da uradim. Ja sam otišla i više se nisam vraćala - sa osmehom na licu je na kraju otkrila poznata srpska dizajnerka.

(Kurir.rs/BlicŽena/T.J.)

Bonus video:

