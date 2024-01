EKSPERTKINJA ZA INTIMNE ODNOSE OTKRILA ZAŠTO PAROVI U DUGIM VEZAMA SVE REĐE VODE LJUBAV: Cela problematika staje u jednu reč

Strast u vezi može da nestane nakon meseci i godina provedenih s istom osobom, ali možda postoji jednostavan razlog zašto.

Prema rečima ekspertkinje za seks, problem je uvek u komunikaciji. Džejna Hoking je rekla da često dobija poruke u kojima ljudi otvoreno pričaju o svojim problemima u spavaćoj sobi, a jedno pitanje se stalno ponavlja: "Zašto moj partner ne želi seks sa mnom i kako to mogu da popravim?"

Zašto nema redovnog seksa u dugim vezama

Hoking je rekla da nikada do sada nije bila dovoljno samouverena da ponudi odgovor na to pitanje. Nedavno je čula teoriju koja bi mogla da reši problem za 90 odsto parova. Slušala je svoj omiljeni podkast, Diary of a CEO, a voditelj Stiven Bartlet je ugostio filozofa Alejna de Botona da razgovara o raznim temama vezanim za ljubav i seks. Stiven ga je pitao: "Zašto je seks lakši na početku nego u dugoj vezi", a on je rekao da je odgovor vrlo jednostavan.

"Rekao je da je jedan od glavnih odgovora na ovo pitanje - bes. I to je onaj kog parovi nisu ni svesni da ga imaju jedno prema drugom. Ovo nisu očite stvari poput ljutnje zbog nevere ili zlostavljanja. Ne, ne. Rekao je da te ljutnje dolaze iz mikrosituacija razočaranja, npr. neko je zaboravio da izvadi kantu za smeće, neko je kasno došao kući. Ti mali mikroslučajevi se zbrajaju i postaju skriveni bes u vama. Rezultat je da tada ne želite da vas partner dira jer ste duboko u sebi besni, ali toga niste ni svesni. Alejn je rekao nije baš lako imati seks ili želeti seks s nekim na koga ste ljuti. U mnogim vezama postoji mnogo nataložene ljutnje za koju nijedna strana ne zna da postoji", objasnila je Hoking.

Džejna je shvatila da je to nešto za šta je i sama bila kriva u prošlosti. Rekla je da je bila u vezi koja je na početku bila seksi, ali dinamika se promenila kada su počeli da žive zajedno. Zatim su, odjednom, izlasci počeli da se smanjuju jer je partner shvatio da će Džejna biti kod kuće kad želi da se druži. Došlo je do tačke u kojoj je od nje očekivao da priprema ručak i skuplja njegove prljave peškire s poda – stvari koje bi je "izludele". Svaki put kad bi počela da se ljuti zbog sitnih gnjavaža, rekla je da će pokušati da se suzdrži, jer je to zvučalo tako beznačajno, ali to ne znači da nije bila ljuta iznutra.

Džejna je rekla kako misli da će mnoge žene koristiti zabranu seksa kao taktiku za suzbijanje iritantnog ponašanja. Umesto da razgovaraju o tome, ljudi jednostavno prestanu da konzumiraju seks. "Dakle, koje je rešenje? Pa, ako želite da imate više seksa, Alejn kaže da morate svake nedelje da pitate svog partnera kako ste iznervirali jedno drugo, a zatim otvoreno i iskreno da razgovarate o tome šta vam smeta.

Stavite sve na sto, obratite mu se i videćete da se bes u vama gasi. Oh, i što je najvažnije, vraća vam se libido. Zato ne gubite vreme na cveće, otmene večere i seksi donji veš, samo pitajte jedno drugo koji su vaši problemi", poručila je Džejna, piše Daily Star.

