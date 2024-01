ZLOSTAVLJAO JE OTAC, NEVERNI MUŽEVI UBIJALI OD BATINA: Sudbina prelepe glumice bila POTRESNA, a skončala je u strašnim mukama

Rita Hejvort je 40-ih godina prošlog veka bila prozvana "boginjom ljubavi", a bila je i najtraženija pin-ap devojka i impresivna plesačica. Međutim, iza ugašenih kamera i javnosti, njen život je bio paklen.

Zvali su je prvom princezom iz Holivuda. Rita Hejvort bila je, naizgled, najbliže pravoj, živoj Pepeljugi. Mediji su je 40-ih godina profilisali kao provincijalku koja je uspela da ostvari američki san. Ipak, to je bilo daleko od istine.

foto: Profimedia

Rođena je 17. oktobra 1918. godine. Kako je odrastala u porodici plesača i zabavljača, Rita, čije je pravo ime bilo Margarita Karmen Kansino, naučila je da hoda, a zatim odmah i da pleše.

Deda joj je bio Antonio Kansino, španski plesač kojem se pripisuje popularizacija bolera u SAD. Otac, rođen u Španiji, Eduardo Kansino bio je takođe prominentni plesač koji je porodicu preselio u Holivud kako bi mogao da zvezde privatno podučava plesu. Majka Volga bila je deo plesačke i pevačke grupe "Ziegfeld Follies".

foto: Profimedia

U vreme Velike depresije odnosno ekonomske krize, Eduardo je ostao bez mušterija stoga je odlučio da iskoristi svoju ćerku za zaradu. Kada je napunila 12 godina, Margarita je svom ocu bila plesna partnerka, a dvojac je nastupao pod imenom "The Dancing Cansinos".

Margarita, koja je izgledala starija nego što je bila, nije smela da nastupa u američkim klubovima, stoga je s ocem plesala u zadimljenim kasinima u meksičkoj Tihuani. Svi su ih smatrali mužem i ženom, a Eduardu to nije smetalo.

Margarita je prezirala svog oca. Osim što ju je tukao i terao na sate i sate napornih treninga plesa, gotovo svakodnevno ju je seksualno zlostavljao. Šokantan detalj autorki Ritine biografije Barbari Liming otkrio je njen drugi suprug, reditelj i pisac Orson Vels.

foto: Printscreen/Instagram

- Eduardo ju je silovao popodne, a plesao sa njom noću - napisala je Liming.

Tokom jednog od nastupa u Tihuani, Margaritu Karmen uočio je producent filmskog studija Foks. Pozvao ju je na audiciju, a odmah zatim ponudio joj je ugovor sa studiom na šest meseci. Margarita, tada prava latino djevojka tamne kose i očiju, dobijala je samo manje uloge te je prošla neprimećeno. Ugovor joj nisu produžili, a Margarita se morala vratiti životu s ocem.

Svoju priliku za beg dobila je kada je kao 18-godišnjakinja upoznala biznismena Edvarda Džadsona koji je tada imao 41 godinu. Edvard je u Margariti odmah video priliku za zaradu te ju je odveo u Las Vegas. Naivnoj i mladoj Riti svideo se Edvard jer je mislila da joj istinski želi pomoći u karijeri.

Uskoro su se venčali, no bili su daleko od srećnog bračnog para. Džadson, koji je preuzeo ulogu njenog menadžera, navodno ju je "pozajmljivao" uticajnim biznismenima kako bi od nje učinio zvezdu.

foto: Profimedia

Margarita je 1937. godine potpisala ugovor sa studijom Kolumbija Pikčrs. Prvo su je uzimali za manje uloge, većinom izazovnih "egzotičnih" plesačica. Ubrzo su shvatili da od nje mogu napraviti holivudsku zvezdu samo ako se reše njenog "latino" izgleda. Margarita je tako svoje ime promenila u Rita te je preuzela majčino devojačko, britansko prezime. Svoje tamne uvojke zamenila je vatreno crvenom kosom, a u svakoj prilici je bila glamurozno odevena. Smršala je i krenula na časove glume, a uskoro su "pale" i prve naslovnice časopisa. Mediji su je brzo zavoleli jer se nije skrivala od fotografa za razliku od ostalih tadašnjih diva.

"Nova" Rita se 1940. godine počela pojavljivati u filmovima sa zvučnim imenima poput Kerija Granta i Džoan Kroford. Svoj prvi pravi hit dobila je iduće godine, ulogom u filmu "Strawberry Blond", a zatim je snimila i "Blood and Sand". Što je bivala uspešnija, to se Edvard više bojao da će ga napustiti te joj je pretio da će je zaliti kiselinom i uništiti joj lice.

foto: Profimedia

No Rita je obistinila Džadsonove strahove i 1942. podnela zahtev za razvod, a kao razlog navela je "okrutnost". U brakorazvodnoj parnici, svu svoju zaradu predala je Edvardu samo kako bi ga se oslobodila.

Ubrzo je upoznala svog drugog muža, reditelja i pisca Orsona Velsa koji se u senzualnu Ritu zaljubio kada je video njenu fotografiju u časopisu. Par se venčao, a Rita je rodila svoje prvo dete, ćerku Rebeku. Tada je već bila jedna od najunosnijih holivudskih zvezda, a njen plesački talenat bez reči ostavljao je i velikane poput Freda Astera kojim je glumila u dva filma. Mediji su neobičan par prozvali "Lepotica i Mozak".

foto: Profimedia

Od 1944. do 1947., Rita je bila "it djevojka". Njene fotografije i filmovi bili su najpopularniji među američkim vojnicima koji su se borili u Drugom svetskom ratu. Njenu popularnost u to vreme verno je dočarao i film "Shawshank Redemption".

Američka vojska bila je toliko opčinjena Ritinom ulogom u filmu "Gilda" da je upravo njena fotografija osvanula na atomskoj bombi bačenoj na američko tlo u svrhu testiranja 1946. godine.

Sve se činilo idealnim, no Orson je ubrzo shvatio da je Rita samo "fatalna" na velikom platnu, dok je u stvarnom životu nesigurna i posesivna. U prve dve godine braka, reditelj ju je varao s nekoliko žena, uključujući i Džudi Garland. Velsu je počela smetati njena, kako je rekao, eksplozivna narav. U trenucima besa, porazbijala bi sve u kući. Nikada se, kaže reditelj, nije ljutila na njega, nego na svoje roditelje.

Brak im je propadao, a Rita je sreću tražila u brojnim kratkim aferama, uključujući i onu s industrijalcem Hauardom Hjuzom s kojim je i zatrudnela. Odlučila je da otputuje u Evropu i tamo pobaci.

foto: Profimedia

Skandalozno venčanje

U Kanu 1968. godine upoznala je Princa Alija Kana, sina Sultana Muhomeda Šaha, vođe islamističke sekte. Princ je bio poznat kao veliki zavodnik, a na njegov šarm odmah je "pala" i Rita. Odmah iduće godine, par se venčao, a njihova svadba proglašena je kontroverznom pošto je Rita još uvek, tehnički, bila udata za Velsa. Zbog "afere", deo publike je bojkotovao njene filmove, no spektakularna svadba označila je ujedno i stvaranje "prve holivudske princeze".

Krajem godine, Rita je rodila njihovo jedino dete, ćerku princezu zvanu Jasmin Aga Kan. Stil života kojeg je Kan vodio u Evropi nije se sviđao glumici, a nikako nije ni mogla da nauči francuski. Tokom njihovog braka, Rita je bila toliko posesivna da je dobijala napade panike kada bi Ali otišao kod frizera. No s pravom je bila u strahu jer ju je, pričalo se, Ali na sve strane varao.

Rita je odlučila da se vrati u SAD sa svojim ćerkama 1951. godine, a dve godine nakon toga, njen brak s Alijem službeno je došao kraju. Krah braka ju je dotukao te je, iako se vratila filmovima, počela da pije više nego ikad. Tada je i kulminirala njena višegodišnja svađa sa šefom svog filmskog studija jer je odbijala uloge i pretila tužbama. Njeni poznanici primetili su da je počela da se ponaša autodestruktivno.

foto: Profimedia

Njena poslednja dva braka bila su "začinjena" žestokim svađama i fizičkim okršajima u javnosti. Pevač Dik Hejms upoznao je Ritu kada mu je karijera propadala i grcao je u dugovima.

Hejms je u insajderskim krugovima bio poznat kao "Gospodin Zao".

foto: Profimedia

Pevač je Ritu navodno fizički zlostavljao, a jednom prilikom ošamario ju je u popularnom klubu u Los Anđelesu, što je ujedno bio i kraj njihova dvogodišnjeg braka. Hejvort je, prema naredbi lekara, idućih par dana provela u krevetu kako bi došla k sebi. Tada 37-godišnja Rita je izgledala puno starije, a svoje je bore od silnog stresa i alkohola skrivala ispod tone šminke.

Njen poslednji suprug, producent Džejms Hil, Riti je bio "poslednja kap". Iako su bili u braku samo tri godine, Hil je Ritu mentalno zlostavljao te joj pretio, protiveći se njenoj želji da prestane da glumi u holivudskim filmovima. Hil se prema Riti odnosio kao prema robu, a tome je svedočio i Čarlton Heston koji se s parom našao na večeri.

- Vikao je na nju sve dok se nije rasplakala i počela da se trese - prepričao je glumac i dodao da nikada neće oprostiti sebi jer joj tada nije pomogao.

foto: Profimedia

Smrt od "misteriozne bolesti"

Slavna glumica umrla je 1987. u 69. godini od komplikacija uzrokovanima Alchajmerovom bolešću koja joj je dijagnostikovana sedam godina ranije. Njena ćerka Jasmin Aga Kan, koja se brinula o Riti poslednjih godina njenog života, smatra da je njena majka puno pre počela da dobija simptome ali tada se nije puno znalo o Alchajmeru.

Kada bi zaboravljala svoje dijaloge, njene kolege i filmska ekipa mislili bi da je preterala s alkoholom, no u stvarnosti, to su bili počeci njene bolesti.

Rita je postala prva javna osoba za koju se znalo da je bolovala od Alchajmera.

(Kurir.rs/T.J.)

