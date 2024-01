KIJANU RIVS STIŽE U SRBIJU, ALI NE U BEOGRAD: Evo u koji naš grad dolazi holivudska legenda i šta je razlog

Proslavljeni holivudski glumac Kijanu Rivs, sa svojim bendom Dogstar u kojem svira bas gitaru, prvo je potvrđeno ime Arsenal Festa 2024. koji će biti održan od 27. do 29. juna u prostoru Kneževog arsenala u Kragujevcu!

Dogstar, alternativni bend iz Los Anđelesa koji, osim Rivsa, čine pevač i gitarista Bret Domrouz i bubnjar Robert Mejlhaus, obnovio je prošle godine aktivnost posle pauze duge dve decenije, objavivši treći album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“ za svoju nezavisnu izdavačku kuću “Dillon Street Records”.

foto: AP Jordan Strauss

Prva dva izdanja, "Our Little Visionary" i "Happy Ending" datiraju iz 1996. odnosno, 2000. godine. Dogstar je oformljen 1991, a četiri godine kasnije napustio ih je originalni pevač i gitarista Greg Miler, a njegovu ulogu preuzeo je do tada prateći vokal Domrouz.

Basista benda i zvezda filmova "Matriks", "Brzina", "Džon Vik", "Tačka prekida", "Mnogo buke ni oko čega", "Mračni skener", "Moj privatni Ajdaho", rekao je da je dugo razmišljao o povratku na muzičku scenu.

