NJENE DRUGARICE NAJSTRAŠNIJE SE RUGALE KEJT: Evo kako je rijaliti zvezda sa kojom je Megan NERAZDVOJNA javno ismevala princezu

Megan Markl je veoma bliska sa rijaliti zvezdom koja je ismevala Kejt Midlton i princa Vilijama. To prijateljstvo potvrdila kada je nedavno poslala teglu svog džema Garsel Bove. Vojvotkinja od Saseksa je nedavno pokrenula novi lajfstajl brend pa u okviru novog poslovnog poduhvata bavi se prodajom ove vrste poslastica.

Pored zvezde rijalitija The Real Housewives of Beverly Hills Garsel Bove, džemove Megan Markl dobili su i Krisi Tajgen, Heder Dorak, Trejsi Robins i Kris Džener.

Garsel Bove ima u priči o džemovima, ali i o sukobima u poznatoj poordici. Ranije je komentarisala to što su Kejt Midlton i princ Vilijam propustili prvi rođendan Lilibet Dajane, ćerke Megan Markl i princa Harija. Podsetimo, rođendan se slavio u Frogmor kotidžu 2022. u Vindzoru, a vojvoktinja i vojvoda od Saseksa boravili su te godine u Britaniji zbog Platinastog jubileja kraljice Elizabete II.

Kejt Midlton i princ Vilijam nadgledali su tog dana koncertne probe u dvorcu Kardif, a pridružili su im se u tome i njihova deca Šarlot i Džordž koji su potom bili u svojoj prvoj zvaničnoj kraljevskog šetnji.

Lilibet je inače te 2022. upoznala prabaku Elizabetu, a njen rođendan propustio je i princ Luis, najmlađe dete princeze i princa od Velsa. Prijateljica Megan Markl je o takvom razvoju događaja pričala 2022. u emisiji E!'s Daily Pop.

Bove je poručila da joj je bilo sumnjivo što je par propustio rođendansku proslavu Lilibet bez obzira što su bili na dužnosti. Kejt i Vilijam proveli su čitac dan u Velsu, kako bi upoznali ljude koji su kasnije te večeri nastupali na jubilarnom događaju.

"Ono što se događa je sledeće: "Kakva slučajnost, mi smo van grada, ja perem kosu, a tamo ima malo hlada", rekla je ironično i bila izričita da ne veruje da se radilo o bilo kakvoj slučajnosti da su Kejt i Vilijam zbog posla odsustovali sa prvog rođendana malene Lilibet Dajane.

Rijaliti zvezda pohvalila se nedavno poklonom od Megan Markl - bila je jedna od 50 prijateljica kojoj je vojvotkinja od Saseksa poslala džem.

Supruga princa Harija koja ne dolazi u London narednog meseca, odavno je priznala da obožava rijaliti The Real Housewives of Beverly Hills, rekla je to i u svom podkastu Archetypes u razgovoru sa izvršnim producentom Endjiem Koenom koji je na ovaj način komentarisao Kejt Midlton i britanski dvor.

Megan je bliska i sa porodicom Kardašijan pa je džem poslala i Kris Džener kao što rekosmo. Ono što je intriganto jeste da je Kim Kardašijan bila u centru skandala zbog ovog komentara o Kejt Midlton i da se nije izvinila zbog toga.

Čime li se rukovodi Megan kada bira prijatelje, njihovim uticajem na javnoj sceni i društvenim mrežama, iskrenom naklonošću ili time šta misle o Kejt Midlton?

