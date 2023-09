GODINAMA JE VREĐAJU DA JE "STARA I NEDOVOLJNO LEPA": Miljenik žena NE ODVAJA SE OD NJE, a sada je otkrila detalje njihove veze

Holivudska zvezda i miljenik žena širom sveta, Kijanu Rivs, pojavio se s Aleksandrom Grant na LACMA Art + Film Gala 2019. godine, držeći se s njom za ruke na crvenom tepihu. To je, naravno, podstaklo nagađanja o njihovoj ljubavnoj vezi, a neki mediji su tada objavili da su njih dvoje bili u vezi mesecima pre tog velikog trenutka na crvenom tepihu. Znamo da je Kijanu jedna od najvećih dobrica Holivuda i da se o njegovom ponašanju i odnosu prema ženama često diskutuje, a evo šta znamo o njegovoj vezi.

foto: Michael Tran / AFP / Profimedia

Naime, Kijanu Rivs i Aleksandra su prijatelji barem od 2011. godine. Tada su prvi puta radili na zajedničkom projektu.

Ona je ilustrovala Rivsovu knjigu Ode to Happiness, a izvor blizak paru otkrio je 2019. godine da Kijanu želi otvoreno da podeli svoj život s njom i da je srećan i zahvalan što je ima u svom životu.

Ko je Aleksandra Grant?

Grant je 49-godišnja umetnica koji je s Kijanom radila na više projekata.

Živela je u četiri različite zemlje, a danas živi u Los Anđelesu. U biografiji svoje umetničke stranice napisala je da je život u inostranstvu, tj. u Meksiku, Francuskoj i Španiji u detinjstvu i adolescenciji, snažno inspirirao njen rad na stranim jezicima.

- Neka od osnovnih pitanja koja pokreću moju praksu su: Kako jezici koje govorimo i slike koje vidimo oblikuju način na koji razmišljamo i razmenjujemo ideje? Kako umetnici i pisci mogu da rade na stvaranju i uticaju na kulturu u tehnološki orijentisanom okruženju, stoji u opisu njene stranice, navodi Miss7.

Rekla je u jednom intervjuu u maju 2019. godine zašto živi Los Anđelesu:

- Odrasla sam delom u Meksiku, Vašingtonu i Parizu, krećući se između jezika i kultura. U Los Anđelesu sam se osećala kao kod kuće od trenutka kada sam prvi put stigla 1995. godine, jer je velika raznolikost ljudi, idioma, hrane i biljaka. Ovde postoji neverovatna radna etika—mnogi ljudi su kreativni. Imati prijatelje koji vredno rade baveći se svojim zanatima—bilo da se radi o scenografiji, izdavaštvu ili glumi — vrlo je inspirativno.

Veza sa Kijanu Rivsom

Rivs je govorio o svom životu sa Grant u martu 2023. godine gde je istakao kako je ona osoba s kojom je proveo svoj poslednji trenutak blaženstva.

- Pre nekoliko dana imao sam sa svojim medom svoj poslednji trenutak blaženstva. Bili smo u krevetu. Bili smo povezani. Smejali smo se i kikotali. Osećam se izvrsno. Bilo je jako lepo što smo zajedno.

U aprilu 2023. godine su prošetali crvenim tepihom u Muzeju suvremene umetnosti u Los Anđelesu. Zastali su kako bi se poljubili pred fotografima.

A u nedavno je Grant dala redak komentar o svojoj vezi.

- Dobra vest o zaljubljivanju u odrasloj dobi je da sam izgradila sopstvenu karijeru do trenutka kad je moja veza započela. Osećam se veoma samouvereno u vezi na crvenom tepihu. Samouverena sam.

foto: Profimedia

Podelila je i priču o radu na svojoj umetnosti i deljenju frustracija sa svojim dečkom.

- Ponekad se osećam kao Maserati zapeo u gužvi, da imam veliki motor, ali, iz niza razloga, nikako da krenem. I znam da se mnogi ljudi osećaju frustrirano u svojim životima, da ne mogu pokrenuti svoj motor. Mislim da se svaka kreativna osoba tako oseća. Ono što volim kod Kijanua je to što guramo jedno drugo prema napred, gradimo nove puteve. Gledanje druge osobe kako rešava problem je inspirativno, kao, Oh, dobro, dobro, ovaj, to je slepa ulica. Kako da isprobam nešto drugo?

foto: Profimedia

Grant je takođe povezala ono što oboje rade kao umetnici, premda rade u različitim medijima.

- On mi je takva inspiracija. Tako je kreativan, tako je ljubazan. Naporno radi. Kako biste snimili film potrebne su vam stotine ljudi. A da budeš umetnik, ne treba ti toliko. Treba ti jedan. Zajednica je potrebna kako bi posao iznila u svet, ali ne i da bi ga zapravo napravila. Mislim da su deo inspiracije razlike u razmerima.

foto: Profimedia

Govorila je i o drugom Rivsovom projektu, njegovom bendu Dogstar.

- Stvarno sam ponosna. Veliki sam fan Dogstara. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da odem na njihov prvi javni nastup, a budući da sam poslednji album slušala već duže vreme, bila sam jedna od retkih ljudi u publici koja je znala sve tekstove. To je bilo stvarno super. Zabavno je. To je i više nego zabavno.

(Kurir.rs/Blic žena)