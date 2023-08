NAJBOLJI PRIJATELJ MU PREMINUO OD LEUKEMIJE, A ŽENA IZGUBILA DETE U OSMOM MESECU: Glumca od početka pratile VELIKE NESREĆE (FOTO)

Kijanu Rivs 2. septembra napuniće 59 godina. Jedan od najvoljenijih glumaca u Holivudu otkako je ušao u četrdesete, pa sve do danas odbija da ostari zbog čega su njegovi fanovi oduševljeni njegovim mladolikim izgledom.

Kijanu je fotografisan kako sedi na ulici ispred "Saint Rocka" u Hermosa Biću uoči koncerta svog benda Dogstar. Ovo je jedno od nezahvalnijih izdanja glumca koji je okarekterisan da izgleda "zapušteno" i kao "lokalni klošar" na društvenim mrežama.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kijanu Rivs viđen je kako sedi na ulici naslonjen na zid, a zbog duge kose i brade, i neurednog izgleda mnogi su pomislili da je beskućnik. Cigareta u ruci i flaša pića su dodatno pogoršale utisak.

Kažu da je skroman

Iako na računu ima stotine miliona dolara, Kijanu Rivs je izuzetak u svetu slavnih jer se uopšte ne ponaša kao zvezda. Osim što nosi običnu odeću, za razliku od svojih kolega, glumac ne živi u vili i nema telohranitelje koji ga prate. Pre nekoliko godina na društvenim mrežama je bila jako popularna njegova fotografija koja je zabeležena u metrou.

foto: Profimedia

Životne tragedije

Nedaće su krenule već u najranijem detinjstvu; kada je imao samo tri godine, njegov otac je napustio porodicu, a on je zajedno sa sestrama odrastao pod okriljem bake i deke, dok je njegova majka vodila buran ljubavni život - udavala se i razvodila četiri puta.

foto: Profimedia

Kijanu je promenio četiri srednje škole, a na koncu nije ni uspeo da završi istu, s obzirom da je patio od disleksije i bio prilično problematičan. Ipak, utehu je pronalazio u hokeju, kome je bio strasno posvećen, no novi udarac za njega usledio je kada je saznao da zbog povrede mora da se oprosti od sporta. Glumac nije sebi dozvolio da potone, spas pronašavši u glumi, za koju se ispostavilo da je njegov istinski životni poziv - već početkom 90-ih postaje zvezda, a zahvaljujući talentu, ali i lepom licu uloge u tinejdžerskim filmovima nizale su se jedna za drugom.

Izgubio je najboljeg prijatelja

Ipak, nevolje su se nastavile - 1993. Rivsov najbolji prijatelj i kolega River Finiks preminuo je usled posledica predoziranj, a holivudski miljenik to nikada nije sasvim preboleo. "On je bio veliki čovek i glumac. Dobro smo se slagali. Jako mi nedostaje, često mislim na njega", izjavio je Kijanu jednom prilikom.

foto: Profimedia

Ubrzo nakon Feniksove smrti, životni udarci nastavili su da se roje - Rivsova sestra obolela je od leukemije, a u tim trenucima on joj je bio najveći oslonac. Ipak, uspela je da dobije bitku sa ovom bolešću, a glumac je u godinama koje će doći veliki deo zarade poklonio bolnicama specijalizovanim za borbu protiv leukemije.

foto: Profimedia

"Novac mi ne znači ništa. Zaradio sam mnogo novca, ali ja želim da uživam u životu i ne opterećujem se računom u banci. Mnogo novca sam dao i poklonio, u želji da živim jednostavno. Svi mi znamo da je dobro zdravlje važnije od novca", istakao je on.

Usledilo je snimanje "Matriksa", filma kom Kijanu duguje svetsku slavu, a potom se glumac i zaljubio u koleginicu Dženifer Sim. Ubrzo su saznali da čekaju bebu, i učinilo se da ga je pogledala sreća. Ali, sve je to potrajalo isuviše kratko...

Gubitak deteta

Naime, Dženifer je izgubila dete, devojčicu koju su planirali da nazovu Ava, i to u osmom mesecu trudnoće. Nakon ovog gubitka, par uprkos velikoj ljubavi, nije uspeo da prevaziđe tragediju koja ih je zadesila, pa su se rastali.

foto: Printscreen

Oni su ostali u prijateljskim odnosima, nastavili su da budu jedno drugom velika podrška, ali Dženifer se teško nosila sa gubitkom bebe, zbog čega je bila pod stalnim dejstvom antidepresiva. Tako je i izgubila život - pod uticajem lekova za smirenje zaletela se u tri automobila, izletela iz svog džipa i na mestu poginula. Samo dan pre toga, ona i Kijanu bili su na sastanku. On nije krio nakon ove nesreće da je izgubio svaku želju za ozbiljnim vezama i osnivanjem porodice.

foto: Profimedia

No, upkos svemu - smogao je snage da nastavi dalje, da živi, radi i raduje nas svojim ulogama. U nekoliko navrata istakao je da je život vredan življenja, uprkos svemu i uprkos svima.

"Nemam telohranitelje i ne nosim skupu odeću. Imam 100 miliona dolara, još uvek se vozim podzemnom železnicom i volim to. Na kraju, mislim da ćemo se svi složiti, da uprkos nevoljama, jaka osoba može da uspe. Bez obzira šta se dešava u vašem životu, možete to da prevaziđete. Vredi živeti", rekao je on.

foto: Profimedia

S godinama njegova rešenost da ostari sam je smekšala, a pre nekoliko godina javno je priznao da vi boleo da mu se desi nova ljubav.

"Znate, ja sam usamljeni tip. Nemam nikog u životu. Ako bi se i desilo da neko uđe u moj život, voleo bih i poštovao tu osobu. Da, voleo bih da mi se to desi", rekao je Rivs.

Velika ljubav u zrelom dobu

Sreća je rešila da mu se nasmeši i u život mu zaista poslala veliku ljubav - naime, u novembru prošle godine otkrivena je njegova romansa sa 46-godišnjom umetnicom Aleksandrom Grant. Ova veza je prilično iznenadila javnost, pre svega jer se Aleksandra ne uklapa u visoke holivudske standarde i nije klasična lepotica, ali zato pleni jedinstvenim stilom i neverovatnim duhom.

foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kijanu i ova umetnica iz Los Anđelesa su više od decenije bili bliski prijatelji, a njihov odnos se pretvorio u nešto više još 2018, ali su vezu krili od javnosti izvesno vreme.

"Oni su savršen par. Mislim da svi žele da imaju tako nešto u životu. To nije prolazna holivudska afera", rekla je njihova bliska prijateljica Dženifer Tili.

foto: Michael Tran / AFP / Profimedia

Prošle godine se oglasio i neimenovani izvor koji je za američke medije rekao da se u Kijanuvom životu sve promenilo kada je upoznao Aleksandru.

"Kijanu je bio toliko istraumiran zbog smrti Dženifer da je bilo trenutaka kada ujutru nije mogao da ustane iz kreveta. Bio je toliko dugo na mračnom mestu, ali Aleksandrin pozitivan stav i podrška imali su veliku ulogu u tome da promeni svoj život. Ljubazna je , topla i duhovita, i baš kao i Kijanu - sjajan je govornik. Ona je jedna od retkih ljudi koja je uspela da ga natera da se otovori kada je reč o njegovim emocijama i prošlosti", ispričao je izvor.

