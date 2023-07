KIJANU RIVS OKUPIO STARI BEND: Glumac nastupio posle pauze od dve decenije, a svi su bili ŠOKIRANI KADA SU ČULI NJEGOV GLAS

Glumac Kijanu Rivs jedno je od omiljenih lica Holivuda, a ne obožavaju ga samo dame, već i pripadnici jače polovine.Glumom se bavi već 30 godina, a ostvario se u skoro svim filmskim žanrovima, od komedije, do akcijskih trilera i naučnofantastičnih filmova.

foto: AP Jordan Strauss

Verovatno najpoznatija njegova uloga je u filmskim franšizama "Matriks" i "Džon Vik", iako su mu uloge u trilerima "Đavolji advokat" i "Konstantin" donele veliku slavu.

Osnovao bend pre tri decenije

Međutim, malo ko zna da je glumac talentovan i za muziku. Rivs je 1991. godine osnovao bend "Dogstar" sa Robertom Mejlhausom, kog je upoznao u prodavnici. Njih dvojicu spojila je ljubav prema hokeju, ali i muzici. Bendu su se nešto kasnije pridružili i Bert Domrose i Greg Miler.

foto: Profimedia

Proslavljeni glumac svirao je bas gitaru i bio prateći vokal. Nastupi su im bili veoma posećeni, a onda su u jednom momentu prestali da sviraju. Međutim, sudeći po snimcima koji kruže društvenih mreža čini se da se ovaj sastav ponovo okupio.

Ponovo na okupu?

Svirali su samostalnu nakon dvodecenijske pauze i to u Los Anđelesu, piše Indeks.hr. Na koncertu su predstavili novi singl "Everything Turns Around", ali i najavili novi album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees".

Spent an evening at The Roxy watching Keanu Reeves jam with his band Dogstar pic.twitter.com/FUGl3sVPAI — Kirsten Chuba (@KirstenChuba) July 19, 2023

Snimak sa nastupa brzo je postao viralan i munjevitom brzinom se širi društvenim mrežama, a mnogi su oduševljeni. Među mlađom populacijom vlada i iznenađenje, jer nisu znali da je Kijanu Rivs talentovan za muziku. A tek kada su čuli njegov glas u pozadini, šok nije izostao.

