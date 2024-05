U nameri da srpskoj javnosti predstavi poslovne planove, ciljeve i rezultate, i upozna je sa tehnologijom i principima zelenog rudarstva, vodeći proizvođač bakra i zlata – Ziđin Majning Grupa organizovala je za novinare iz Srbije sedmodnevnu posetu tamošnjem rudniku i topionici.

Između ostalog, mogli su da vide i površinski kop njihovog prvog rudnika bakra i zlata „Ziđinšan“ u Šang-hangu, koji je prvi i dobio epitet – zeleni rudnik. Posetili su i topionicu bakra „Ziđin koper“. A srpsku medijsku ekipu činili su naravno i predstavnici Kurira, novinarka Jelena Spasić i glavni urednik Kurira Rajko Nedić.

foto: Kurir

Gosti "Redakcije" koji su diskutovali o ovoj temi bili su zamenik direktora Geološkog zavoda Srbije dipl. Ing Predrag Mijatović i glavni urednik Kurira Rajko Nedić.

Nedić je sumirao utiske iz Kine, pa je rekao da je ovo potvrda jednog neraskidivog prijateljstva:

- Kompanija Ziđing je među pet prvih kompanija u svetu, vredna je oko 55 milijarde dolara, oni u 16 zemalja sveta imaju 54 rudnika, a od toga su jedina dva u Evropi zapravo u Srbiji, u Boru i Majdanpeku. Ono što je nas dodatno impresioniralo je način na koji su nas dočekali, a to je možda bila i uvertira za dolazak Si Đinpinga u Srbiju sledeće nedelje. Dočekali su nas čelni ljudi rudnika, bila je velika čast jer se radi o velikoj kompaniji, upravo smo bili njihovi gosti, a njihov cilj je bio da, pored potvrde neraskidivog prijateljstva Srbije i Kine, gledaju da na što bolji način ispoštuju ugovor sa vladom Srbije, imaju 63% učešća u vlasništvu rudnika, a takođe i da nam pokažu da će ti standardi koji su kod njih biti i u Srbiji, kao to da nameravaju da ostanu u Boru i Majdanpeku jer su pronađena značajna nalazišta bakra i zlata.

Mijatović je pričao o prednostima zelenog rudnika:

02:46 KINESKA KOMPANIJA IMA DVA RUDNIKA U EVROPI, A OBA SU U SRBIJI Gosti jutarnjeg programa diskutuju o prednostima zelenih rudnika!

- Ovo su stvarno visoki ekološki standardi, ali nije ovo jedini rudnik koji tako radi. Ovo je malo nama bliže jer je u pitanju prijateljska država, taj rudnik je zaista takav kao na slici. Nije u pitanju samo pravljenje šuma, nego i ceo proces rudnika, odnosno eksplatacije i prerade te rude, do dobijanja koncentrata i finalnog proizvoda, gde se sve to prati do najmanjeg detalja. Svaka nepravilnost ili havarija koja može zagaditi sredinu se na vreme beleži, te se reaguje. Ove zelene površine formiraju na nekoliko načina, a jedan je prsanje određenim rastvorima koji sadrže organske materije iz kojih vrlo brzo niče vegetacija. Ima jedna firma koja isto radi u Srbiji i ima takav proizvod, mislim da i radi zajedno sa Ziđinom u Boru.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

04:51 IRAN JE NAJVEĆI SPONZOR TERORISTA, KINA IM RAZVIJA RAKETNI PROGRAM Pukovnik burno reagovao: Izrael se ponaša kao NATO 1999.