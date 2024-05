OVO JE ČOVEK ZA KOG ASMIN TVRDI DA JE NORIN OTAC! Oglasio se Žika koji je navodno bio sa Aneli i otkrio ISTINU: NAJAVIO TUŽBU!

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić sinoć su se susreli nakon brojnih optužbi i spekulacija sa obe strane, a on je u jednom trenutku spomenuo izvesnog Žiku za koga je rekao da je otac male Nore.

Međutim, Žika se sada oglasio za medije i najavio tužbu protiv Asmina.

foto: Printscreen Pink

- To je takva glupost, ne mogu danas da živim od poziva i poruka. Aneli i ja smo se upoznali u maju 2020. godine. Ja sam menadžer jednog pevača koji je zaboravio mikrofon u jednoj diskoteci u Švajcarskoj. Zvao sam prijateljicu da ode po taj mikrofon da ga ne bismo izgubili, a onda ga je odnela kući. Nakon mesec dana, otišao sam po taj mikrofon, 5. maja, došao sam kod nje, popili kafu. Ona i ja smo pričali, a njoj je došla tada prijateljica influneserka, a to je Aneli- počeo je svoje izlaganje Žika, pa dodao:

- Kada sam došao, ona je bila u spavaćoj sobi gde je pričala sa tim Asminom, oni su tada bili u vezi. Ona je nakon sat i po izašla u dnevnu sobu, mi smo se upoznali. Drugarica mi je rekla da je ona poznata i da ima dosta pratioca na Instagramu, te sam je ja zamolio da okači pesmu jednog pevača, koja je tog dana izašla kako bi imala više preglada i kako bi je više ljudi čuli, što je ona uradila. Video sam je 20 minuta u svom životu - rekao je Žika i potvrdio Anelinu priču.

Potom je naveo da mu je posle skoro dve godine, drugarica javila šta je uradio Asmin.

foto: Printscreen

- Javila mi je da je okačio moju sliku na Instagramu sa njihovim detetom - istakao je Žika i dodao da je odmah pokušao da stupi u kontakt sa njim.

- Ali, nije mi odgovarao, pa sam preko naše zajedničke prijateljice stupio u kontakt sa njim i pitao ga šta on to radi. Imam decu, porodicu, mene njegova cura, niti porodica ne zanimaju. Rekao sam mu da mi pravi problem i da mi to ne treba. On je nakon toga skinuo to sa Instagrama, ali eto, sinoć je krenuo taj haos, opet je to uradio. To što je on rekao je takva laž i sprema mu se tužba. Oni, bre ne znaju kako se ja zovem, zovu me Zika a ja sam Žika. Ne želim da moja ćerka to gleda, mene ljudi znaju, a sada mi se sprdaju zbog toga - rekao je Žika.

Žika je prokomentarisao i to što je Asmin rekao da su se njih dvojica čuli i da mu je on rekao da je bio sa Aneli u vezi sedam dana.

- On je sinoć izjavio da se čuo sa mnom i da sam mu ja priznao da sam bio sa Aneli, to je takva laž to nema veze sa vezom, on laže kao pas - rekao je Žika.

Kurir/Pink