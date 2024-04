"IMAMO NAJBOLJI ODNOS SA KINOM MEĐU ZEMLJAMA EVROPE" Šešelj bez dileme: Ozbiljno smo prijateljstvo razvili u poslednjih 10 godina!

Predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju javnosti po povratku iz Njujorka izjavio je da je veoma počastvovan što će 7. i 8. maja ugostiti kineskog predsednika Si Đinpinga, kao i da smo mi jedna od tri destinacije u Evropi, pored Pariza i Budimpešte, koje će kineski predsednik posetiti.

Govoreći o predstojećem glasanju u Savetu Evrope po pitanju članstva tzv. Kosova u toj organizaciji, kaže da su šanse da Priština postane član i dalje velike, ali da ćemo učiniti sve da to sprečimo.

Povodom Nacrta Rezolucije o Srebrenici ističe da je prava namera rezolucije da Srbija plati ratnu odštetu i da dođe do revizije presude.Vučić je još jednom ponovio da je nacrt Rezolucije brutalno gaženje Dejtonskog sporazuma.

foto: Shutterstock, Printscreen

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su analizirali datu situaciju bili su politički analitičar Dejan Vuk Stanković, zamenik predsednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj i Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost.

Stanković je diskutovao o iskazima da će Srbija pomno birati ko su joj prijatelji:

- Ovakve akcije kakve se preduzimaju protiv Srbije u ovom trenutku, dakle članstvo Kosova u Savet Evrope i Rezolucija o Srebrenici, takve stvari vam ne čine prijatelji. Prijatelji vam žele nešto dobro, a ovo su, u političkom smislu, dve najzločestije stvari koje nekome mogu pasti na pamet. Kosovo ne ispunjava niti jedan kriterijum za članstvo u Savet Evrope kada je reč o demokratiji i ljudskim pravima. Na Kosovu su Srbima ugrožena sva osnovna ljudska prava. Što se tiče priče o Srebrenici, pa ako je neko pokazao određen pijetet prema žrtvama tog masakrao, onda je to uradila Srbija. Podsećam da su tadašnji naši predstavnici išli u Potočare.

Barac se osvrnuo na pritiske koji se vrše nad Srbijom:

- Mislim da je u svetlu ovih geopolitičkih promena i pritisaka na Srbiju, jedan od ključnijih pritisaka je i ova rezolucija, odnosno primanje Kosova u Savet Evrope, kao jedan način da se pokaže da je politički Zapad homogen, te da ima jedinstvo i snagu. Međutim, smatram da se tu napravila ključna greška, odnosno da Nemačka nije uspela da obezbedi podršku jer su iziritirali sve one koji ne mogu da se slože sa tim da se pravi revizija istorije. Kod nas je apostrofirano da je bio ratni zločin i da ne bežimo od njega, ali to nije genocid, svetski stručnjaci tvrde to.

02:21 IMAMO NAJBOLJI ODNOS SA KINOM MEĐU ZEMLJAMA EVROPE Šešelj bez dileme: Ozbiljno smo prijateljstvo razvili u poslednjih 10 godina!

Šešelj se osvrnuo na odnose Srbije i Kine:

- To za BRIKS meni deluje malo konfuzno, ali što se tiče Kine, mi se nismo nje sada setili, mi imamo dobre odnose u kontinuitetu. Srbija, barem od evropskih zemalja, ima najbolji odnos sa Kinom. Nije prvi put da predsednik Si dolazi u Srbiju, u poslednjih 10 godina smo razvili ozbiljne odnose sa Kinom. Verujem da se to neće menjati u budućnosti. Kada pogledamo tretman koji imaju velike evropske zemlje, recimo nedavno je Šolc bio u Pekingu, a njega je na aerodromu dočekao zamenik gradonačelnika Pekinga. Kada je poslednji put predsednik Vučić bio u Kini zaista je na zavidnom nivou primljen uz sve državne počasti koje Kinezi retko kome priređuju. Mislim da je to nešto pozitivno i da bi to trebalo nastaviti.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

00:38 Vučić - Uskoro putujem u Njujork, napisao sam pismo predsedniku GS UN