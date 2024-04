VUČIĆ PORUČIO IZ NJUJORKA: Ponosan sam na to kako smo se borili, u UN sve vri (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima poslednjeg dana boravka u sedištu UN u Njujorku.

- Ponosan sam na to kako smo se u Ujedinjenim nacijama borili, jer kad se borite za svoju zemlju, vaše je da napravite sve što možete. Srbija se bori za svoju teritoriju i slobodu i nastaviće to da čini, a naše je da čuvamo interese svoje zemlje, na svakom mestu - istakao je Vučić i dodao: - Zamolio sam za podršku i pomoć. U UN sve vri. Dobro je što smo proveli mnogo vremena ovde, to će ostaviti trag, kako na samom glasanju, tako i kasnije u našim bilateralnim odnosima. - Još mnogo posla je ostalo da uradimo, da nastavimo da se borimo, da uzdignute glave izađemo posle svega, a onda da se posvetimo daljem napretku Srbije.