EVO KADA SI ĐINPING STIŽE U SRBIJU: Stručnjaci za Kurir analiziraju zbog čega je ova poseta od IZUZETNOG ZNAČAJA za Srbiju!

Predsednik Kine Si Đinping posetiće Srbiju najverovatnije u maju, nezvanično saznaje Kurir iz dobroobaveštenih izvora. Poseta kineskog predsednika, koju je najavio srpski šef države Aleksandar Vučić, izuzetna je čast i velika prilika za našu državu da ojača već odličnu saradnju s Kinom, od bilateralnih odnosa i podrške u međunarodnim krugovima, naročito u SB UN, do zajedničkih projekata i priliva novih investicija u Srbiju, ocenjuju sagovornici Kurira.

Istorijski vrhunac

Predsednik Vučić, da podsetimo, nedavno je potvrdio dolazak Si Đinpinga, uz poruku da snažno veruje u budućnost naših odnosa, koji su, kako je naglasio, dobili novi kvalitet zajedničkim zalaganjem u gotovo svim oblastima i koji su na istorijskom vrhuncu. Napomenuo je i da su tri kineske kompanije tri najveća izvoznika iz Srbije i da to znači, kako je rekao, da u ogromnoj i fantastičnoj meri Kinezi doprinose razvoju i napretku naše zemlje.

foto: AP Gianluigi Guercia

A brojke jasno govore. Naime, iz Kine nam stiže gotovo trećina investicija, tačnije 32,3 odsto ukupnih stranih investicija. Samo tokom prva dva tromesečja 2023. u Srbiju je iz Kine stiglo investicija ukupne vrednosti 592,6 miliona evra. Pritom, Kinezi sve više povećavaju investicije u Srbiji, pa tako kod nas grade auto-puteve, pruge, mostove, energetske i druge infrastrukturne objekte, kao i fabrike, a dogovorena je i izgradnja velikih industrijsko-tehnoloških parkova. Takođe su i strateški partneri koji su uložili velike investicije u srpsku privredu, uključujući najveće i najproblematičnije već godinama - RTB Bor i Železaru Smederevo.

Kineske investicije su, inače, prema podacima Blumberga, najveće pojedinačne investicije u našoj zemlji. Zvanične brojke Narodne banke Srbije pokazuju da je rekordni skok kineskih investicija bio od 2016. do 2022. godine, kada je premašivao 4.000.000.000 evra.

Treća tržišta

Ekonomista Miladin Kovačević za Kurir ocenjuje da je jačanje odnosa s Kinom izuzetno važno za našu državu, pre svega kad se ima u vidu da je Kina, pored toga što je veliki investitor u Srbiji, i jedan od glavnih spoljnotrgovinskih partnera, s kojim smo samo od 2018. više nego udvostručili razmenu.

foto: Kurir

- Zato je za nas izuzetno značajna ekonomska saradnja s Kinom, kao i njihova podrška na najvišem državnom nivou u toj ekonomskoj saradnji. Tu je i naš investicioni ciklus, koji će u narednim godinama obeležiti i Ekspo, na kojem Kina i te kako ima šta da pokaže jer je jedna od vodećih zemalja u industrijskom razvoju. Za nas je pritom još važnije to što kineska industrija ima tržišta u celom svetu. Na taj način se amortizuje slaba konjuktura u Evropi i posustajanje rasta izvoza ka evropskoj zoni. Nama je bitno da nam raste razmena, odnosno da nalazimo puteve ka trećim tržištima, i azijskim, i afričkim, i arapskim, kako bismo kompenzovali to slabljenje izvoza prema Evropi i održali stopu rasta, koja bi ove godine trebalo da bude do četiri odsto - istakao je Kovačević.

Robna razmena s Kinom Šta najviše izvozimo, a šta uvozimo Top 5 izvoznih proizvoda Rude bakra i koncentrati

Katode i sekcije katoda od rafinisanog bakra

Drvo bukve

Meso - goveđe, bez kostiju, ostalo, smrznuto

Motori - naizmenični, višefazni Top 5 uvoznih proizvoda Kotlovi s vodogrejnim cevima

Pametni telefoni (smartphones)

Portabl mašine za AOP

Uređaji za klimatizaciju (prozorski, zidni), split sistemi

Lim - obojen, lakiran ili plastificira