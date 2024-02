DRAGANA JE PRE 20 GODINA BILA NAJLEPŠA SRPKINJA: Vodu za kupanje grejala na šporetu, sad živi kao princeza u vili u Majamiju

Dragana Dujović je 2004. godine predstavljala tadašnju Srbiju i Crnu Goru na izboru za Mis Univerzuma, dugi niz godina živi i radi u Majamiju, a prošla je trnovit put do uspeha.

Ova lepotica danas živi okružena luksuzom u raskošnoj vili u Majamiju, na obalama zaliva Biskejn, sa suprugom Bretom Boltonom, koji je jedan od najboljih hirurga za transplantaciju kose na svetu. Par ima troje dece – dvojicu sinova Luku i Nika i ćerku Niku.

foto: MARTIN BERNETTI / AFP / Profimedia

Teško detinjstvo

Dragana je rođena i odrasla u Novom Sadu. Po očevoj strani je poreklom iz Crne Gore, a po majčinoj iz Bosne i Hercegovine. Njen životni put nije bio nimalo lak. Štaviše, u ranom detinjstvu joj je život naneo težak i bolan udarac.

Njeno detinjstvo u naselju Bukovac u predgrađu Novog Sada obeležilo je siromaštvo i bolest, a zatim i smrt oca, koja je slomila celu porodicu. Kada je imala samo dve godine, njenom ocu Draganu je dijagnostikovan rak koji ga je brzo pokosio. Odrastajući bez oca u radničkoj porodici morala je da se više nego njeni vršnjaci bori kako bi ostvarila svoje snove.

„Bila su to strašna vremena. Kada se tata razboleo, sve je počelo da se ruši, kao da je čitavu porodicu pogodila loša karma. U kući nije bilo tople vode, pa smo morali da je zagrevamo u loncu na šporetu, kako bismo se tuširali. Zimi je bilo još gore, jer nismo imali grejanje. U centralnoj prostoriji kuće nalazila se peć na drva. Davali smo sve od sebe da održimo vatru i tu smo provodili noći i zajedno spavali, da bi nam bilo toplo“, izjavila je jednom prilikom.

O najvećeg gubitku govorila je za medije.

„Mnogo je vode proteklo od 1986, kada nas je moj tata napustio. Zauvek ću ga čuvati u srcu i svojoj deci pokušati da dočaram kakav je divan čovek bio i pripremim ih na to da život nije uvek lak, te da neke stvari zahtevaju trud", rekla je jednom prilikom.

Uprkos neizmernom bolu, majka Radmila je nastojala da sakrije suze od nje i njenog starijeg brata Dejana, bude im oslonac i da im snage da nastave napred.

Dragana je završila Hemijsko-tehnološku školu i Fakultet za menadžment u Novom Sadu.

U intervjuu koji je 2004. objavljen povodom njenog učešća na izboru za Mis Univerzuma, Dragana je otkrila da su joj, nakon što joj je otac preminuo kada je imala samo dve godine, majka i stariji brat pomogli da ipak ima normalno detinjstvo i da ono što iz svog života izdvaja kao posebno jeste humanitarni rad za nezbrinutu decu i druge humanitarne akcije.

Rano ušla u svet modelinga

U svet modelinga ušla je vrlo rano, već kao trinaestogodišnjakinja, kada je prihvatila ponudu da pohađa kurs u lokalnoj modnoj agenciji.

Kasnije je postala dečja instruktorka i podučavala mlade osobe kako da poziraju pred kamerom i da se ponašaju na modnoj pisti.

Izbor za Mis Univerzuma u Ekvadoru

Sa šesnaest godina je Dragana Dujović prvi put učestvovala u takmičenju lepote i bila prva pratilja tinejdžerske Mis Jugoslavije. Ne samo fizički izgled nego i talenat i odlučnost pomogli su joj da sa 18 godina predstavlja tadašnju Srbiju i Crnu Goru na izboru za Mis Univerzuma u Ekvadoru.

Tamošnji mediji svrstavali su je u favoritkinje među osamdeset učesnica, a ankete na internetu su pokazale da su šanse da Dragana odnese pobedu čak 92 odsto. Ona je boje Srbije i Crne Gore branila i na Miss Model of the World 2009. i Top Model of the World 2010.

Sa samo jednim koferom otišla u Ameriku

Nakon putovanja po Evropi donela je odluku 2012. da svoj život spakuje u samo jedan kofer i preseli se u Ameriku kako bi tamo usavršila svoje obrazovanje i karijeru.

„U Americi sam prvi put bila kada sam predstavljala Srbiju i Crnu Goru na Miss Universe. Već tada sam poželela da se vratim. To se ostvarilo 2012, kada mi je bilo 23 godine. Radnu vizu sam dobila na osnovu karijere modela i odličnog portfolija. Početak je bio veoma težak, ali sam verovala da je sreća na mojoj strani i postepeno su stizali sjajni angažmani“, rekla je jednom prilikom.

Godine 2014. potpisala je ugovor sa prestižnom modnom agencijom „Wilhelmina Models”. Tokom karijere, krasila je mnoge naslovne strane poznatih magazina.

Godine 2016. je diplomirala na smeru za dizajn aksesoara na Miami International University of Art&Design u Majamiju. Na fakultetu je zatražila i dobila pozajmicu za studiranje.

Udaja za priznatog hirurga i rođenje troje dece

Iste godine upoznala je čoveka svog života – supruga Breta Boltona, jednog od najpoznatijih hirurga za transplataciju kose, kog kojeg idu poznate ličnosti.

„Upoznala sam ga sasvim slučajno, preko zajedničkog prijatelja. Nakon godinu dana velike ljubavi dobili smo sina Nika, dve godine kasnije devojčicu Niki, a potom i Luku."

Juna 2021. Dragana je objavila autobiografiju „My Journey from Serbia to America“, sa ciljem da kod onih koji je budu čitali probudi motivaciju za uspeh i ohrabri ih da ne staju dok ne ostvare ciljeve koje zacrtaju.

U ovoj knjizi ona pruža uvid u detalje svog životnog puta, priznajući da je svako takmičenje za mis kog je bila deo ostavilo trag na nju i pripremilo je za razne situacije sa kojima se kasnije susrela.

Danas je uspešna preduzetnica i modna dizajnerka aksesoara i tašni. Kreirala je brend pod svojim imenom, a pored tašni kreira i kaiševe, cipele i šešire za muškarce i žene. Sa suprugom i decom živi u Majamiju u ekskluzivnoj vili koja ima pogled koji oduzima dah.

„Majami je raj na zemlji gde sa malo finansija i solidnim poslom može da se uživa u lepoti grada. Plaža, okean, tropsko voće i tropska klima tokom cele godine je ono što me takođe čini zdravom. Svako ima pravo na svoj izbor ja sam izabrala da živim zdravo tu gde sam sada“, rekla je u jednom intervjuu.

Istopila je 35 kilograma posle porođaja

Nekadašnja manekenka i Miss Universe Serbia 2004. godine, Dragana Dujović, uspela je da posle rođenja svojih mališana dovede liniju do savršenstva smršavši čak 35 kilograma.

Dragana kaže da to nije bio nimalo lak proces.

„Svaki put kad sam bila u drugom stanju, jako sam se ugojila. Upravo u tom periodu, između ostalog, počela sam da jedem ogromne količine ajvara, bez koga više i ne mogu. Moja deca naknadno nisu ni imala izbora, nego da ga zavole, a porodica mi svaki mesec iz Srbije šalje bar po 10 tegli", rekla je Dragana i otkrila kako joj je pošlo za rukom da smrša više od 30 kilograma.

„Moj recept su kokice i jogurt. Uvek bi mi trebalo oko šest meseci da se vratim na kilažu iz perioda kada sam imala 20 godina. Genetski imam elastičnu kožu i atletski sam građena, što je sigurno olakašavajuća okolnost. Osim toga, imala sam lake trudnoće i skoro do samog kraja sam, čak i tako ogromna, trčala na traci“, otkrila je ona i priznala kako je oduvek želela veliku porodicu, a kako njen suprug ima tri brata i sestru, želje su im se poklopile. Ipak, plan nije bio da razlika među njihovim mališanima bude tako mala.

„Mada sam želela troje dece, nisam zamišljala da će se sve desiti tako brzo. Moj muž je oduševljen i hteo bi još dece. Nakon što smo dobili prvog sina Nika, razmišljali smo o devojčici. Jedva da je prošlo osam meseci i samo što sam skinula kilograme, opet sam bila trudna. Kada smo dobili Niki, sa njima dvoma već je bio haos i nisam ni razmišljala o trećem detetu u skorije vreme. Ipak, dogodilo se da ostanem trudna i iskreno istovremeno sam i plakala i smejala se kada sam to saznala. Luka nas je u svakom pogledu potpuno iznenadio, došao je sasvim neočekivano i ne liči ni na koga. Međutim, sve je bilo u redu, jer mi je muž zaista velika podrška, toliko da se čak i on ugojio. Sa 15 kilograma viška prošao je bolje od mene, ali bilo je kao da je i on trudan“, rekla je ona.

Kako kaže, tropska klima joj pomaže da bude u top formi.

„Ovde ne morate da vežbate non-stop da biste bili fit. Klima je takva da sam stalno u nekoj akciji. Svakodnevno sam napolju sa decom, često smo u parku ili ih stavim u kolica i džogiram, vozim rolere, plivam. Idem na bikram jogu koja se radi na temperaturi od 40 stepeni i to daje dodatnu čvrstoću mojim mišićima. Nisam opterećena, ali vodim računa o ishrani. Jedemo dosta ribe i kuvanu hranu, ali ne mogu da odolim ni hamburgerima i kobasicama. Najvažnije je da sam srećna i uživam u životu, jer je to ključ svega „, iskrena je Dragana.

(Kurir.rs/ Zadovoljna/ L. S)

Bonus video:

05:43 SRPKINJA S MUŽEM ČUDOM PREŽIVELA MASAKR HAMASA! Zrenjaninac iz Izraela otkrio: Žive u gradu pored mog, još su POD VELIKOM TRAUMOM